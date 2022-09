Uccise il fidanzato Mattia Caruso, Valentina confessa: “Sono stata io”

La confessione choc di Valentina Boscaro che ha rilasciato oggi lascia sconvolta la famiglia di Mattia: “Ucciso con una coltellata”.

Fermata la ragazza accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso. E’ accaduto questa mattina quando Valentina Boscaro è stata fermata dagli agenti per l’omicidio del 30 enne. Sarebbe stata lei ad ucciderlo con una coltellata. Una svolta nell’indagine che svela il particolare sulla morte del giovane Mattia. Il ragazzo sarebbe morto le ferite inferte da una coltellata al cuore.

Erano diversi giorni che la Procura indagava sul caso. Si trattava di interpretare alcuni passaggi oscuri sull’omicidio del giovane Mattia Caruso. Quella sera, Mattia Caruso era con la fidanzata ai Laghi di Sant’Antonio. Era domenica 25 settembre. Oggi la verità sull’omicidio: Valentina ha confessato il gesto folle.

La storia contorta riferita a Valentina Boscaro non convinceva gli inquirenti: la confessione

La confessione riferita da Valentina Boscaro non convinceva gli inquirenti e oggi la confessione choc. Secondo quanto riporta Leggo, Valentina Boscaro avrebbe riferito che il ragazzo si sarebbe allontanato con un estraneo mentre lei era in automobile.

Tornato in macchina già accoltellato, secondo quanto riferisce Boscaro, avrebbe percorso qualche chilometro prima di morire. Si sarebbe quindi fermato in via dei Colli. In tutto ciò, Valentina non si sarebbe resa conto che era stato accoltellato e che sanguinava gravemente.

Oggi la verità davanti ai PM: Valentina è colpevole di omicidio

La storia dei Laghi di Sant’Antonio non ha mai convinto gli inquirenti che indagavano sulla morte del ragazzo. La ragazza sarebbe stata oggi fermata dai Carabinieri con l’accusa di omicidio. Sarebbe stata la sua strana narrazione ad aver creato dei dubbi negli investigatori. Secondo quanto riporta Leggo, la ragazza si sarebbe avventata sul fidanzato a seguito di una lite.

Una lite che avrebbe scatenato un folle gesto. Oggi, la donna avrebbe dichiarato davanti al PM di aver ucciso il fidanzato, Mattia Caruso con una coltellata eseguita con un coltello a serramanico. Una confessione che lascia sconvolta la famiglia del giovane Mattia.

L’ho ucciso con una coltellata

