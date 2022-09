Uomini e Donne, Riccardo ama ancora Ida: l’insinuazione fa tremare lo studio, che reazioni!

“Uomini e Donne”, l’insinuazione che ha seminato il panico nello studio del programma: Riccardo amerebbe ancora Ida, arrivano le prove…

Da cinque anni a questa parte, nello studio del programma non si fa che parlare di loro. Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono diventati, a buon diritto, i veri e propri protagonisti delle dinamiche a “Uomini e Donne”, ancor più di quanto lo sia stata, in passato, l’altrettanto nota Gemma Galgani.

Nonostante abbiano dichiarato più volte che, tra loro, qualunque tipo di frequentazione si è ormai ufficialmente interrotta, i fatti sembrano suggerire uno scenario completamente diverso. Anche quando si trovano al centro studio in compagnia di altre persone, la bresciana e il tarantino finiscono sempre per tirarsi in ballo l’un l’altra.

La puntata del dating show andata in onda oggi, giovedì 29 settembre, non si è smentita in quanto a colpi di scena. Guarnieri, questa volta, sembrerebbe esser stato smascherato di fronte a tutti, e dalla persona più improbabile!

“Uomini e Donne”, Riccardo ama ancora Ida? L’insinuazione fa tremare lo studio

Si è mostrato più che determinato nel corteggiare la tronista Federica Aversano, al punto tale che il due di picche ricevuto da quest’ultima non ha impedito a Riccardo di tornare a stuzzicarla.

Maria De Filippi, con l’intento di aggiornare i corteggiatori della tronista, ha mandato in onda un contributo video risalente ai minuti finali della scorsa puntata, quando Riccardo e Federica si sono trovati nuovamente a parlare. Il tarantino, prima che le luci in studio si spegnessero, si è avvicinato alla casertana (a cui aveva già fatto delle avances) per chiarire il motivo della sua fugace resa.

“Avevo bisogno di un segnale da parte tua, non posso andare avanti da solo” si è giustificato il cavaliere, che avrebbe voluto vedere un interesse maggiore da parte della Aversano. “Come posso mostrarti interesse dopo tutto quello che ho visto?” lo ha rimbeccato Federica, alla quale il “no” rifilato a Riccardo sembrerebbe aver pesato come un macigno.

La casertana, come mostrato dalla clip, continuava a rimproverare al Guarnieri le sue mancate azioni e l’indecisione che parrebbe essere il marchio di fabbrica del suo percorso televisivo.

Ma le proteste di Federica non sono affatto terminate qui. A detta della tronista, infatti, ci sarebbe anche un altro motivo per cui il cavaliere, perlomeno fino ad oggi, non si è ancora deciso ad abbandonare il trono over per corteggiarla…

“Sei ancora fermo a Ida”: le frasi di Federica Aversano scatenano reazioni impreviste

Federica Aversano sembra non avere il minimo dubbio: Riccardo Guarnieri, a suo dire, non avrebbe ancora superato la rottura con Ida Platano. La casertana, che si contraddistingue per la sua schiettezza, non si è fatta problemi ad esternare il tutto in faccia al cavaliere.

“Lo capisci perché non ho spinta nel conoscerti? Sei ancora fermo a Ida, lo abbiamo visto tutti in puntata”

ha protestato la tronista, mentre il cavaliere, con il volto fisso a terra, è parso assumere un atteggiamento arrendevole.

In studio non si sono fatte attendere le reazioni alle parole di Federica. Mentre Tina Cipollari, da acerrima nemica della tronista, l’ha accusata di voler fare teatrini, il collega Ganni non ha potuto non sottolineare le sue ragioni: “è lui che non è deciso, quale altro incoraggiamento gli serve?“.

