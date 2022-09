X-Factor, Ambra Angiolini sgancia la bomba: “c’è il padre dei miei figli”. Pubblico in delirio

“X-Factor”, caos in puntata dopo le esternazioni di Ambra Angiolini: “c’è il padre dei miei figli”. Pubblico in delirio!

Terza e ultima puntata di Audition per l’edizione 2022 di “X-Factor”, che andrà in onda come di consueto dall’Allianz Cloud di Milano. Francesca Michielin, subentrata alla conduzione al posto di Ludovico Tersigni, ha annunciato con voce squillante l’ingresso dei quattro giudici.

Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono stati accolti da un boato di approvazione da parte del pubblico, impaziente di veder esibire i futuri protagonisti di questa 16esima edizione.

A pochi minuti dall’inizio della puntata, di fatto, si era già scatenato il finimondo tra gli spalti. Al termine della performance del primo concorrente Jacopo, in modo particolare, Ambra Angiolini ha reclamato le attenzioni su di sé per fare un annuncio a dir poco sconvolgente!

“X-Factor 2022”, al via la terza puntata di Audition: Ambra Angiolini pietrifica l’Allianz Cloud

Come ricordato dalla conduttrice in apertura di puntata, le Audition rappresentano la sola e unica fase in cui i quattro giudici si trovano a lavorare insieme. A partire dai Bootcamp, infatti, Ambra, Fedez, Dargen e Rkomi saranno interamente concentrati ciascuno sul proprio percorso.

La terza puntata delle Audition si è aperta con l’esibizione del concorrente Jacopo, che ha rivisitato in chiave elettronica il celebre brano di Jimmy Fontana “Il mondo“.

Nel bel mezzo della registrazione – prima che il secondo partecipante potesse mettere piede in studio -, uno spettatore che si trovava a poche file dalla Angiolini ha improvvisamente gridato: “Ambra ti amo!“.

Non è la prima volta che i presenti alle registrazioni si trovano ad interagire direttamente con i giudici, che si prestano più che volentieri a siparietti di questo tipo. La risposta della cantante, tuttavia, non ha mancato di lasciare l’intero pubblico dell’Allianz Cloud di sasso.

La giudice di “X-Factor” sgancia la bomba: “c’è il padre dei miei figli”

“Dovrai vedertela con lui, è il padre dei miei figli“: questa la replica secca che Ambra Angiolini ha rifilato ad uno spettatore fin troppo espansivo. Il pubblico, paralizzato dalle esternazioni dell’attrice, si è immediatamente voltato verso la persona che l’attrice stava indicando in quell’esatto momento.

Dopo un iniziale momento di imbarazzo, gli spettatori si sono resi conto di essere caduti in un vero e proprio tranello. Ambra, con il sorriso stampato in volto, aveva infatti indicato una persona a caso scelta tra il pubblico.

“Jolanda e Leonardo sono figli suoi, ma lui ancora non lo sa…” ha continuato a giocare la giudice, mentre il prescelto, pur con il volto coperto dalla mascherina, sembrava ridersela sotto i baffi. Senza ombra di dubbio, con un inizio del genere, la puntata non potrà far altro che migliorare.

