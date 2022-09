Barbara D’Urso, in diretta la verità che non lascia scampo: “sì, ero io l’amante”. Caos in studio

Barbara D’Urso, ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”, fa un’esternazione che non può in alcun modo passare inosservata: “sì, ero io l’amante”

Occhi puntati sulla celebre conduttrice Patrizia Rossetti, attuale concorrente del “GF Vip”, e sui retroscena riguardanti i suoi trascorsi con l’ex marito Rudy Londoni. La gieffina, proprio durante la diretta di ieri, ha rivelato ad Alfonso Signorini delle verità inaspettate a proposito dei tradimenti del marito.

“Per diversi anni siamo stati in tre, lei la conoscevo molto bene” ha spiegato la Rossetti ai microfoni del “GF Vip”, pur non menzionando mai la donna con cui il marito, stando ai suoi racconti, l’avrebbe ripetutamente tradita.

Durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” trasmessa oggi, una delle opinioniste di Barbara D’Urso ha azzardato un’ipotesi a dir poco clamorosa in merito alla presunta amante di Londoni. Messa alle strette, la diretta interessata non ha potuto far altro che confessare la verità.

“Pomeriggio Cinque”, la confessione di Patrizia Rossetti fa discutere lo studio: opinionisti scatenati

Le dichiarazioni di Patrizia Rossetti hanno avuto una risonanza mediatica tale che Barbara D’Urso, assieme agli ospiti del suo talk, non ha potuto esimersi dall’approfondire l’argomento.

Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha riassunto la questione in questi termini: “quello che mi dispiace è che Patrizia si sia attribuita la colpa dei tradimenti del marito“. Un’osservazione, quella dell’ex “pupo”, che ha trovato d’accordo anche l’implacabile Vladimir Luxuria.

Proprio quest’ultima, dal nulla, ha voluto aggiungere un ulteriore tassello al quadro dei tradimenti di Londoni. Sorprendentemente, nel farlo, l’opinionista si è vista costretta a chiamare in causa proprio la conduttrice in persona.

Vladimir Luxuria “accusa” Barbara D’Urso: “eri tu l’amante?”. La risposta è sconvolgente

Vladimir Luxuria, con l’intento di smorzare i toni e di affrontare l’argomento “Patrizia Rossetti” con tutt’altro spirito, non ha mancato di fare una battuta alla travolgente conduttrice. “Di’ la verità, eri tu l’amante!“: questa la provocazione che la D’Urso, ovviamente, non ha esitato a raccogliere.

“ebbene Sì, sono proprio io!”

ha replicato la presentatrice con il sorriso stampato in volto, prestandosi al siparietto architettato dall’opinionista. Uno scambio di battute decisamente esilarante, che ha avuto senz’altro il merito di alleggerire l’atmosfera in studio.

ANNA TATANGELO, IL DOLORE PER LA MORTE DELLA MADRE – IL VIDEO