Beatrice Borromeo si lascia andare: dolce abbraccio con una persona speciale, nessuno se lo aspettava

Beatrice Borromeo è finita nel mirino a seguito di un abbraccio con una persona speciale, durante un evento ufficiale. Inaspettato retroscena.

Momenti di dolcezza per Beatrice Borromeo. La royal più chic d’Europa ha catalizzato i riflettori durante un evento ufficiale nell’ambito del quale si è lasciata andare a un gesto molto tenero. Al fianco di una persona speciale ha condiviso forti emozioni, passando un momento indimenticabile.

Tutto è accaduto durante la Paris Fashion Week, evento più glamour in assoluto, a cui non è potuta mancare: testimonial di Dior, ha presenziato alla sfilata della nota Maison dedicata alla nuova linea primavera estate 2023. Proprio durante la partecipazione è accaduto l’inaspettato.

Beatrice Borromeo si lascia andare: dolce abbraccio

Moglie di Pierre Casiraghi da 8 anni, la Borromeo non è mai passata inosservata a Palazzo, senza temere il confronto con Charlotte e Carolina di Monaco.

In particolare spesso è paragonata alla cognata Charlotte: entrambe bellissime e impegnate nel settore della moda, sono accomunate anche dal loro stile unico.

Tuttavia negli ultimi anni, è Beatrice quella che si è aggiudicata il ruolo di reale più chic d’Europa, cosa che comunque non ha scalfito la cognata, essendo che i suoi look sono sempre molto apprezzati. Se tra le due non ci sono particolari criticità, tuttavia non sono mai apparse intente a scambiarsi gesti affettuosi, rimanendo sempre molto formali.

La Borromeo avrebbe invece una grande intesa con un’altra royal di Monaco: al suo fianco si è lasciata andare durante l’evento di Dior a Parigi.

Beatrice Borromeo forte intesa con quella reale

Quasi come se fosse la sua sorellina minore, la 36enne ha stretto tra le sue braccia la cognata Alexandra di Hannover. 23 anni, durante la sfilata di Dior, le due si sono mostrate molto complici, tra gesti dolci e sguardi d’intesa.

Elegantissime, la sorella di Pierre ha indossato una maglia a righe, mentre la Borromeo un raffinato completo pantalone e giacca color nero – impreziosito da dettagli bianchi.

L’outfit di Beatrice, firmato proprio da Dior, ha fatto il giro del mondo, talmente è chic

L’unione tra le due non è passata inosservata ed è stata capace di sfatare la credenza sul fatto che i parenti siano serpenti, dimostrando come molto dipenda dalla singola situazione: ogni caso è a sé.

