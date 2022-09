Chiara Ferragni, VIDEO esplosivo: “Questo è il mio look più bello e sensuale”

L’ultimo video postato sui social da Chiara Ferragni è davvero scandaloso, solo lei può indossare un abito così osé! Vediamolo subito.

Non teme le critiche né tantomeno lo scandalo (ed il freddo) Chiara Ferragni che in questi giorni si trova a Parigi per le sfilate di moda dei grandi brand del lusso.

Dopo la MFW è ora nel capoluogo francese per assistere in veste di madrina e icona di stile alle passerelle che si stanno svolgendo in lungo e largo lungo la Senna.

Se pochi giorni fa era vestita zebrata con un meraviglioso abito verde turchese firmato Armani, ieri invece ha scelto uno stilista emergente che le ha realizzato un “abito” su misura davvero speciale.

Chiara Ferragni veste Ludovic de Saint Sernin

Lui è giovanissimo, ma nonostante l’età e la sua casa di moda che quest’anno festeggia i primi anni di vita, sembra che tutte le star lo adorino, in primis Dua Lipa.

Nato in Belgio, cresciuto in Africa e poi trasferitosi a Parigi dove corona il suo sogno personale, Ludovic de Saint Sernin ha puntato tutto sull’estrosità, colori sgargianti, tagli particolari e tessuti cuciti addosso per modellare la silhouette nel migliore dei modi.

I suoi jeans strappati sono su tutte le principali riviste di moda del settore, e chi era Chiara Ferragni, una volta atterrata nella patria degli scandali artistici, da non poter sfoggiare una creazione dello stilista?

“Vorrei fidarmi delle persone come Chiara si fida di quel vestito!”, abito tutto da vedere!

L’imprenditrice digitale ha infatti pubblicato poche ore fa due video, su TikTok e Instagram in cui mostra l’indosso scenico prima dello shooting nel centro cittadino di Parigi.

Fit-check del vestito più BELLO E SENSUALE INDOSSATO FINORA!

Spiega Chiara mentre si toglie il soprabito color panna che le avvolge il corpo semi nudo, coperto a malapena dal tubino pitonato grigio scuro che le appoggia timidamente sul seno ed i fianchi-

Questi sono evidenziati da profondi spacchi laterali e intarsi a corsetto che chiudono (ma neppure troppo) le profonde aperture sui fianchi.

La moglie di Fedez calza poi boots alti al ginocchio bianco ottico e un ombretto acceso grigio perlato per riprendere la tinta del tessuto.

Slip e reggiseno non pervenuti, ma Chiara sembra super felice del risultato finale, un po’ meno i fan che nei commenti manifestano titubanza sulla scelta del look finale.

“Vorrei fidarmi delle persone come chiara si fida di quel vestito”, “Per me no…ma i gusti non si discutono”, “Solo tu te lo puoi permettere!”.

