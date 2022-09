Chiara Rabbi minaccia l’ex Davide Donadei: “sto per esplodere”. Sui social si scatena l’inferno

Chiara Rabbi si esprime per la prima volta dopo la puntata di “Uomini e Donne” trasmessa ieri: la corteggiatrice ha il dente avvelenato nei riguardi dell’ex

Dopo la puntata a dir poco incandescente che li ha visti protagonisti ieri a “Uomini e Donne”, Chiara Rabbi ha deciso di rompere il silenzio sull’ex fidanzato Davide Donadei.

I due, stando a quanto è emerso nel corso della registrazione, non sarebbero affatto rimasti in buoni rapporti. Il corteggiamento serrato che l’ex tronista ha riservato a Roberta Di Padua, ovviamente, non è stato digerito dalla sua ex fidanzata.

Prima di capire quello che Chiara ha rivelato attraverso le Instagram stories, cerchiamo di analizzare tutte le tappe del percorso di questa coppia fino alla rottura definitiva.

Davide Donadei e Chiara Rabbi: tutto sulla coppia nata grazie a “Uomini e Donne”

Il percorso di Davide Donadei iniziava nel settembre 2020 e giungeva al termine nel febbraio dell’anno seguente. Il pugliese, innamoratosi di Chiara Rabbi, la scelse sotto una pioggia di petali rossi per poi condurla, mano nella mano, fuori dallo studio di Canale Cinque.

Agli albori dell’estate 2022, la coppia annunciava la definitiva rottura tramite i social, apparentemente a causa della gelosia eccessiva di Chiara. Quest’ultima, come ribadito nella puntata di “Uomini e Donne” trasmessa ieri, avrebbe maturato una serie di insicurezze proprio a causa dell’atteggiamento del fidanzato.

La frequentazione tra quest’ultimo e Roberta sarebbe, agli occhi della Rabbi, l’ennesima prova dell’immaturità e dello spirito libero di Davide. Solamente qualche ora fa, con grande sorpresa da parte del pubblico, l’ex corteggiatrice è tornata ad esprimersi a proposito del suo ex. Le parole che Chiara ha riservato a Davide lasciano veramente di sasso: analizziamole insieme.

La corteggiatrice minaccia l’ex fidanzato: “sto per esplodere” – VIDEO

Tra Chiara e Davide, stando a quanto dimostrano le recenti Instagram stories della giovane, nulla sarebbe stato chiarito. Le parole della Rabbi, arrivate come un fulmine a ciel sereno, hanno scatenato una vera e propria tempesta sui social.

“in questo momento sono una mina vagante, potrei esplodere da un momento all’altro. non conviene tirare troppo la corda con chi è tanto buono”.

I fan, di fronte alle esternazioni dell’ex corteggiatrice, sono andati letteralmente su di giri. Di quale altra verità taciuta è a conoscenza Chiara? Con ogni probabilità, se tra i due l’astio non dovesse appianarsi, potremmo scoprirlo molto presto.

