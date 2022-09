Emma Marrone, dopo la morte del padre c’è una bella notizia in famiglia

Emma Marrone, dopo la sofferenza la gioia e la soddisfazione. Torna nel suo Salento, questa volta per un’occasione che fa gioire il cuore

A poco meno di un mese di distanza dalla morte del padre, Emma Marrone torna nel suo amato Salento, torna a casa. Questa volta però il momento è bello, pieno di gioia ed emozione per lei e tutta la sua famiglia.

Il papà Rosario, se ne è andato, il 5 settembre scorso dopo oltre un anno di battaglia contro la leucemia che non è riuscita a sconfiggere. Aveva solo 66 anni ed era il primo e più grande fan e sostenitore della figlia. Ha lasciato un grande vuoto ma ieri, anche se per poco, si è provato a festeggiare. Ecco perché.

La cantante fa sorridere il cuore

Emma Marrone ha messo da parte il dolore, e per un po’ torna a far sorridere il suo cuore. È stata una giornata di festa ieri in famiglia e lei si è fatta vedere sui social serena, con una luce negli occhi che non vedevamo da un po’.

È tutto merito di suo fratello Francesco che tutti chiamano Checco. Accanto ai figli c’è anche mamma Maria che gioisce insieme a loro in una giornata densa di emozioni e anche di speranza, perché oltre il lutto e la morte, la vita continua e bisogna vivere ogni cosa che essa ci propone. Ieri è stato, infattil, proprio il momento di sorridere insieme e condividere con Francesco un momento tanto atteso e desiderato.

Emma Marrone la gioia immensa per il fratello: “Il nostro orgoglio”

Francesco, il fratello di Emma, è entrato a far parte del corpo dei Vigili del Fuoco. Finalmente indossa la divisa ed è pompiere. Un traguardo ambito da tempo e che dopo aver superato tutte le prove del caso è stato raggiunto.

La cantante ha celebrato la giornata e mostrato la sua gioia sui social dicendo a tutti che ora suo fratello è un vigile del fuoco. Sorridente e soddisfatta, abbracciata a Checco con la divisa, ha scritto:

“Lo giuro! Grande Checco, sei il nostro orgoglio, ti amiamo tanto”

Un bel selfie con il fratellino e poi anche una foto di rito con la famiglia: Emma, Francesco e mamma Maria. Di certo nei loro pensieri c’è papà Rosario che per pochissimo tempo non ha potuto vedere il figlio indossare quella divisa a cui ambiva tanto.

ANNA TATANGELO, IL DOLORE PER LA MORTE DELLA MADRE- IL VIDEO