Gas Nord Stream: la nube di metano è impressionante

Si tratta di un grave disastro ambientale che sta procurando danni nell’atmosfera di Svezia e Norvegia. E’ causato dai danni al Nord Stream.

Si è trattato di perdite alla struttura di gas metano Nord Stream posizionata su Svezia e Norvegia. Il gas fuoriuscito dalle tubature consisterebbe in una grande nuvola che si aggira tra i cieli dell’Europa del Nord. 80 mila tonnellate di gas metano che, secondo i russi, sarebbero state fatte fuoriuscire dalle tubature con un sabotaggio.

Secondo quanto riferiscono i media svedesi e norvegesi, la fuga di gas deriverebbe dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. La nube, secondo quanto dichiarato dagli scienziati e dagli esperti sarebbe molto fluida e diluita nell’atmosfera. Il gas metano è comunque un gas clima alterante cioè che impatta sul riscaldamento globale e questo preoccupa i governi europei.

Una grande nube di gas: “Mai vista una cosa del genere”

Secondo quanto riporta TGCOM24, la grande nube si sarebbe spostata durante le ore con il vento verso le diverse regioni svedesi e norvegesi. Secondo una simulazione pubblicata dall’Istituto di ricerca norvegese Nilu, il metano rilasciato avrebbe raggiunto la Gran Bretagna.

L’ultima indicazione riguardo la grande nube è che si starebbe spostando verso nord e verso le isole Svalbard. Non si teme per la salute dei cittadini perchè la concentrazione di metano non sarebbe un pericolo per le persone. “Non è pericoloso per l’uomo. Non è un gas infiammabile in queste quantità. È l’effetto climatico di cui invece stiamo parlando”, si legge nella nota.

Danimarca e Svezia chiedono il Consiglio di Sicurezza ONU

Anche se la crisi energetica sembra ancora lontana dalle terre italiane, la preoccupazione in Europa è piuttosto alta. Ci hanno pensato le Nazioni del Nord a richiedere la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU.

Danimarca e Svezia sarebbero preoccupate per l’impatto delle fuoriuscite di gas nel Mar Baltico e dell’impatto delle stesse a livello ambientale e climatico. Così, i governi si sono adoperati ad inviare al Consiglio di Sicurezza ONU una lettera congiunta in cui viene espressa grande preoccupazione per la situazione del Nord Stream.

