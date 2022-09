Harry, gesto estremo di Re Carlo: costretto all’impensabile. Rischio di uno scandalo epocale

Harry sta vivendo un periodo molto difficile. Le sue tensioni con la Royal Family sono aumentate a dismisura nelle ultime settimane: il Re Carlo ha preso una decisione clamorosa nei suoi confronti, costringendolo a fare qualcosa di inaspettato.

Messo all’angolo, ormai ai margini della vita di Palazzo. Nelle ultime settimane, le cose per Harry stanno scivolando in un turbino senza fine: la morte della Regina Elisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre, non ha placato gli animi dei Sussex e la Royal Family.

Le tensioni tra il Duca, la sua Meghan e i Windsor sono inarrestabili e neanche il decesso di Sua Maestà è riuscito a placare questa faida.

Dalla Megxit i problemi sono costanti e con l’addio alla Sovrana sono aumentati, visto che Carlo e Harry si sono scontrati in modo molto violento al telefono la sera della tragica perdita: il nuovo Re non voleva la Markle a Londra, essendo una figura che non è nelle sue grazie. Sentitosi messo alle spalle, Harry è stato impossessato da un moto di rabbia sfociato poi in un grande dispiacere. Di seguito un altro colpo di scena da brivido lo ha fatto tremare.

Harry: richiesta spiazzante, costretto all’impensabile

Secondogenito di Lady Diana e Carlo, Harry è stato bollato nell’ultimo biennio Duca ribelle. 38 anni, da quando ha detto addio a Palazzo, facendo i bagagli alla volta della California, la sua vita si è rivoluzionata nella sua interezza.

Al fianco di Meghan Markle – e dei loro figli Archie e Lilibet Diana – vive in un’immensa dimora situata a Montecito, quartiere californiano tra i più lussuosi, popolato da molte star internazionali.

In questa nuova fase della sua esistenza si è dato a molte attività, tra cui collaborazioni con Netflix, per produrre un documentario sugli Invictus Game, e progetti nel sociale. Come la Spencer nel Sussex non manca la vocazione ad aiutare il prossimo. Nato nel 1984, proprio in merito alle sue origini spunta un colpo di scena spiazzante. In passato si sono diffuse voci che hanno messo in dubbio la sua parentela con il Re Carlo.

Re Carlo: gesto estremo. Harry all’angolo

Se negli anni sono stati innumerevoli i rumors sulla possibilità che Harry non sia il figlio di Carlo, ora quest’ultimo desidera scopre la verità.

Vista la somiglianza, secondo molti il padre del Sussex sarebbe l’ufficiale James Hewitt, ex amante di Lady D. Da lui avrebbe ereditato i capelli rossi nonché i lineamenti, totalmente diversi da quelli di William e Carlo.

L’ufficiale ha da sempre negato questa ipotesi, ma solo un test del DNA può svelare la verità. Se in passato sembra sia già stato effettuato, confermando come sia Carlo il vero padre di Harry, il Re non ne sarebbe convito e vorrebbe rifare gli esami.

harry si trova così costretto a sottoporsi a un nuovo test del dna

Intanto il nuovo Re non ha riconosciuto il titolo di “Altezze reali” ai suoi nipoti, facendo sì che non abbiamo il diritto di avere la scorta reale. Harry e Meghan poi sono finiti in fondo al sito ufficiale della Royal Family – aggiornato visto l’inizio del trono di Carlo – tra i membri non attivi.

