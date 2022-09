Separazione Totti-Blasi, i due prendono una decisione difficile

Separazione Totti-Blasi: il silenzio degli ultimi giorni non era come credevano tutti. Adesso si apre un nuovo capitolo

Si apre un nuovo capitolo della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quello della separazione. Sebbene i due si sono allontanati ufficialmente da diverse settimane ormai, restava aperto, fino a pochi giorni fa il nodo della separazione.

Quel momento fatidico è arrivato. Si parlava di una separazione consensuale così da rendere l’allontanamento burocratico più veloce e meno doloroso, soprattutto per i figli. Le due parti si sono finalmente incontrare ed ecco l’esito.

Totti ed Ilary: la separazione si svolgerà così

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. I due andranno in tribunale per proseguire verso una giudiziale. È questo l’esito trapelato ieri e raccontato dal Corriere della Sera. Tra i due l’accordo sarebbe “impossibile” e così adesso si attende solo chi dei due, per primo, farà ricorso in tribunale.

Accompagnati dai loro legali, il Pupone con Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace e la conduttrice da Alessandro Simeone, non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. A quanto pare è l’ex letterina ad essere infuriata con l’ex marito e per questo avrebbe respinto ogni proposta.

Separazione Totti-Blasi: ai ferri corti, Ilary tira dritto

Ilary non ci sta a trovare un accordo con Francesco. Lei che in questa seconda fase della vicenda è rimasta sempre in silenzio, è infuriata nera, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera ed il suo non parlare con la stampa a differenza di lui, preannunciava solo l’inizio di una tempesta e non un accordo consensuale.

Alla conduttrice non sarebbe andata per nulla giù l’intervista rilasciata dall’ex capitano della Roma e dunque ogni proposta fattale è stata categoricamente respinta. Resta nella casa dell’Eur che condivide in modo forzato, seppur mantenendi rapporti civili con Francesco per amore dei figli.

Ognuno ha un’ala tutta per sé e anche:

“Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco”

le dichiarazioni scottanti del quotidiano di via Solferino. A questo punto non ci resta che attendere una nuova puntata della storia, con l’ormai quasi certezza in tribunale.

