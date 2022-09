“Storie italiane”, Totti e Ilary da Eleonora Daniele: “Separazione terribile”

È terminata un’altra settimana di “Storie italiane” che ha chiuso il venerdì con un argomento di gossip: le coppie vip che si sono dette addio

Non ci sono più coppie di una volta, dove l’amore, il rispetto e la fiducia erano alla base di un rapporto duraturo. Ora come non mai sono sempre più persone a dirsi addio soprattutto i vip che nel corso dell’estate 2022 hanno fatto strage di cuori.

Lo ha raccontato senza filtri Eleonora Daniele a “Storie italiane” ripercorrendo una lunga carrellata di nomi venuti allo scoperto proprio negli ultimi mesi: da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a Ilary Blasi e Francesco Totti, fino a Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi.

Ilary Blasi e Francesco Totti, tutto sul loro addio

Ancora una volta sono tornati al centro del mirino Francesco Totti e Ilary Blasi che a luglio hanno deciso di ufficializzare il loro addio attraverso un comunicato finito su tutti i giornali.

La loro è stata una storia d’amore unica e inimitabile, una favola cui tutti hanno creduto fino a qualche mese fa, quando il lieto fine ha avuto una fine. Ormai, ognuno sembra aver preso la propria strada, l’ex calciatore sta vivendo una nuova relazione con Noemi Bocchi e l’ex letterina sarebbe single. Nessun ripensamento da parte di entrambi che avrebbero cercato di tutelare i loro figli senza, però, riuscirci totalmente.

Infatti, sarebbero uscite le ultime notizie riguardo al divorzio che sono state confermate anche in diretta a “Storie italiane” da un ospite in collegamento.

“Storie italiane“, Totti-Ilary: gli ultimi aggiornamenti

Eleonora Daniele ha voluto porre l’attenzione su una coppia di vip: Ilary Blasi e Francesco Totti. In particolare, ha fatto riferimento all’epilogo della storia d’amore soffermandosi sui loro figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Così ha aperto l’argomento dicendo

per scelta non abbiamo mai parlato di Totti e ilary, ma ormai è l’argomento di tutti i giornali ogni giorno.

Poi ha lasciato la parola a Roberto Alessi, in collegamento

COME CANTA LA VANONI BISOGNA IMPARARE AD AMARSI MA ANCHE IMPARARE A LASCIARSI. LA SEPARAZIONE è SEMPRE QUALCOSA DI TERRIBILE SOPRATTUTTO SE CI SONO I FIGLI, QUI PARLIAMO DI DUE ADOLESCENTI E UNA DI SEI ANNI.

Il giornalista non ha lasciato nulla al caso ed ha continuato affermando

stiamo parlando di due persone belle e sane, che è la cosa più importante, con tre figli altrettanto belli. Ora, vederli in tribunale a roma con avvocati e parlare di denaro, è veramente brutto.

Inoltre, avrebbe concluso dicendo che gli ultimi aggiornamenti sulla coppia riguardano il fatto che non ci potrà essere una consensuale, strada tentata da entrambi le parti. Dopo tre incontri, gli avvocati si sarebbero arresi e di conseguenza è prevista la giudiziale. Alessi dal canto suo si augura che l’ex coppia possa trovare un accordo affinché riescano a ritrovare una serenità che serve anche e soprattutto per i ragazzi.

