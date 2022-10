Al Bano e Romina Power di nuovo insieme, la storia infinita continua: i fan non aspettavano altro!

La coppia storica è tornata insieme, l’amore trionfa sempre e loro ne sono la dimostrazione vivente nonostante il passare del tempo.

Da quel lontano 1994 in cui la loro figlia primogenita Ylenia è scomparsa misteriosamente a New Orleans, per Al Bano Carrisi e Romina Power si è creata una voragine emotiva che li ha separati drasticamente come coppia.

Impossibile non tornare con il pensiero costantemente a quella ragazza, il rimorso era diventato troppo grande per pensare di poter continuare indisturbati la loro storia d’amore come sempre.

Al Bano e Romina, la storia continua

Il matrimonio terminò dopo 29 anni di relazione e tre altri figli adorati (Yari, Cristel e Romina Jr) che risentirono moltissimo della fine di quelle nozze che per molti italiani erano il simbolo di un amore puro e felice.

La nuova vita privata di entrambi è poi proseguita nel tempo, a fatica, ma pur sempre trovando un equilibrio interiore che li ha portati entrambi a credere nuovamente nel corso della storia.

Il cantante di Cellino si è costruito una nuova famiglia accanto a Loredana Lecciso, mentre Romina ha trovato nel buddismo e la meditazione la sua vocazione più intima.

I fan però da anni chiedevano ai due ex amanti di poter assistere nuovamente alle loro esibizioni, così nel 2013 hanno deciso di provarci di nuovo…

Grande ritorno sul palco per Al Bano e Romina, ecco le date del tour

Nel 2013 i cantanti si sono esibiti per la prima volta di nuovo insieme a Mosca, di fronte a un’incredibile platea di fan che hanno fatto il tutto esaurito in poche ore.

La storia ieri sera si è ripetuta dopo lo stop causato dal Covid-19, con il concerto ‘La notte italiana’ alla Wiener Stadthalle di Vienna in Austria.

Romina si è presentata con un lussuoso kaftano bianco con paillette sul décolleté. Al Bano invece ha deciso di riprendere il colore con il capello Borsalino intramontabile, per concludere con completo nero lucido e sciarpina decorativa al collo.

L’Ansa fa sapere che già dalle prime ore dell’alba fuori dal teatro c’erano file interminabili per lui e la compagna di viaggio in quest’avventura che li vedrà presto ancora in tour: direzione Sofia il prossimo 8 novembre.

Grande assente invece la Russia per ovvie ragioni. Al Bano è da sempre legato al Paese dove ha un’incredibile tifoseria, ma si è ripromesso che non avrebbe lasciato correre il gesto di Putin interrompendo drasticamente ogni suo viaggio finché il conflitto con l’Ucraina non sarà terminato.

