L’Italia è sull’orlo di una crisi di nervi oltre che di portafogli, il costo dell’energia è in costante crescita e da oggi si registra un +60% in bolletta. Possiamo tranquillamente affermare che milioni di famiglie non arriveranno a pagare tutto entro la fine dell’anno e che le stesse, attualmente collocate sotto la soglia di povertà, non riescono ad arrivare a fine mese.

Sempre più persone ricorrono alle associazioni in cerca di assistenza quantomeno alimentare, il Governo ha messo in atto alcune azioni per aiutare i cittadini meno abbienti così da supportarli nelle spese da affrontare ma l’inflazione ha raggiunto un tasso troppo alto ed ogni supporto, purtroppo, è vano.

Ma quanto ci costa stare un giorno a casa? Ecco le stime in merito

Se pensate che stare a casa vi faccia risparmiare è bene tirare le somme. Il caro bollette incombe sul paese, a questo punto è lecito farsi due conti dal momento che ancora oggi, dopo 2 anni di pandemia, molta gente lavora in smart working. Oggi scatta l’aumento del +60% in bolletta per i clienti che si sono stabiliti nel segmento di mercato tutelato, questo vuol dire che il prezzo registra un aumento di 66centesimi al kilowatt/ora.

Per l’occasione (si fa per dire) ecco quanto consumeranno gli elettrodomestici, partiamo dal frigorifero che può consumare anche 1euro l’ora o 27cent a seconda della classe energetica.

Il forno si posiziona tra i 43 e 73centesimi mentre la lavatrice tra 53 e 88centesimi, analogamente la lavastoviglie tra 55 e 88centesimi, la televisione invece tra i 3 e 12centesimi per 2 ore di funzionamento.

L’asciugacapelli 22centesimi, tostapane 5centesimi per minuto, condizionatore (caldo/freddo) tra i 40 e 69centesimi, router del wi-fi, 13centesimi al giorno. Caricare lo smartphone ha un costo di 0,003centesimi. Visti i costi elevati conviene razionare l’utilizzo degli elettrodomestici e non accenderli tutti insieme in una sola giornata.