“Falsità” Ilary Blasi nega tutto: l’accusa a Totti è pesante

Ilary Blasi è stufa e rompe il silenzio. Dopo tante brutte allusioni, accusa Totti e le persone che gli stanno vicino. Ecco cosa stanno facendo

Si susseguono una puntata dietro l’altra, come se fosse una serie tv, gli aggiornamenti e le indiscrezioni sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. All’inizio dell’estate quando avevano annunciato la fine del loro matrimonio avevano chiesto silenzio e rispetto ma così non è stato. La bella stagione sul fronte del gossip è stata bollentissima e le spifferate, vere o presunte, si sono susseguite a ruota libera.

Ilary è sempre rimasta in silenzio, Francesco ad un certo punto non ce l’ha fatta più ad essere dipinto come colui che aveva rovinato tutto perché si è innamorato di Noemi Bocchi e ha parlato in una intervista esclusiva al Corriere della Sera. E proprio il quotidiano vi Via Solferino ha spoilerato, qualche giorno fa, le cifre record che Ilary avrebbe chiesto al Pupone.

Le cifre della separazione: le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni, pubblicate dal Corriere della Sera, Ilary avrebbe chiesto a Francesco 20 mila euro per sé e 17,5 per i figli. Totti, dal canto suo, avrebbe risposto con un’offerta molto più bassa: “solo” 7 mila euro al mese per i figli.

Cifre troppo distanti, secondo il quotidiano, per poter arrivare ad un accordo. Questo il motivo che avrebbe spinto i due a dire no ad una separazione consensuale e a spingerli in tribunale. Tocca solo aspettare chi, tra i due, faccia il primo passo. Peccato, però che secondo la conduttrice, nulla di tutto questo è vero.

Ilary Blasi rompe il silenzio: adesso Totti sta esagerando

Ilary Blasi probabilmente comincia ad essere stufa di tutta questa storia. E anche se rimane in silenzio, questa volta fa parlare il suo legale bollando tutto quello che è stato detto sulle sue richieste per la separazione come delle pure falsità:

“Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé”

ha puntualizzato Alessandro Simeone a Repubblica precisando che ancora una volta queste notizie fanno parte di una precisa “strategia extraprocessuale” che cerca di descrivere Ilary per quello che non è.

Insomma l’accusa a Totti e alle persone a lui vicine non è neanche troppo velata. Per il legale della conduttrice c’è una chiara strategia che cerca di dipingere Ilary come una donna attaccata ai soldi e protagonista di molte relazioni extraconiugali che Simeone descrive come “Falsità”.

TOTTI-BLASI DI NUOVO IN CRISI: GUERRA SUGLI ALIMENTI. LA NOTIZIA NEL TG D YESLIFE. IL VIDEO