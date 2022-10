La sorella del principe Alberto starebbe davvero facendo parlare molto in queste ore per via di piccoli “ritocchi” al viso. Tutto vero?

Come tutte le famiglie del mondo, anche in quella Ranieri ci sono moltissime scaramucce interne. Tutti sanno che non corre buon sangue tra la principessa ed ex campionessa di nuoto Charlene e Carolina di Monaco.

La stampa monegasca, soprattutto ora che la moglie di Alberto è tornata alla ribalta dopo il lungo anno di assenza, sta seguendo da vicino le vicende personali (a tratti rocambolesche) tra le due donne sempre più agguerrite.

Charlene e Carolina, che cosa succede tra le due regnanti?

Si vocifera insistentemente che la Carolina (Luisa Margherita) Grimaldi, ovvero la principessa di Hannover e primogenita del principe Ranieri III di Monaco e della principessa Grace Kelly, non gradisca affatto il ruolo della cognata all’interno del Principato.

Avrebbe fatto di tutto in questi mesi per allontanarla dal fratello amatissimo, compreso intromettersi nella decisine di confinarla per qualche tempo della dimora privata Roc Angel, poco fuori Monaco, per una “ripresa” controllata.

Diatribe a parte, Carolina è stata molto presente durante la malattia di Charlene e più volte la si è vista accanto ai gemelli della coppia reale per dar loro un forte supporto emotivo in particolar modo durante gli eventi pubblici. I sudditi però in questi mesi avrebbero notato un cambiamento importante, lo avete visto anche voi?

Carolina di Monaco ha ceduto…al bisturi. Le foto sono indiscutibili

In questi ultimi mesi la primogenita dei Ranieri non solo ha cambiato il suo aspetto esteriore preferendo virare per una chioma grigia tanto di moda in questi tempi.

Carolina ha mantenuto il taglio a caschetto sceso alle spalle come aveva da ragazza, ma per svecchiare l’immagine generale del suo volto, oggi che ha compiuto 64 anni, ha deciso di dare una rinfrescata anche al volto.

Osservando i lineamenti naso labiali e la fronte delle ultime foto pubbliche, Si nota molto bene che moltissime rughe sono più distese, lo sguardo è rilassato e la pelle è radiosa.

Dimostra moltissimi anni in meno, merito non tanto del bisturi ma piuttosto di microfiller eseguiti per distendere le rughe e apparire qualche anno più giovane. Per stare al passo con l’età che avanza e gli impegni istituzionali che la vogliono sempre impeccabile e in ordine.

Moltissimi i fan che si sono complimentati con la sua scelta estetica non invasiva, anche se la sua bellezza genetica è indiscutibile e resterà tale per sempre a prescindere da “ritocchi” al viso.

