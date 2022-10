Sabrina Salerno ha lasciato il popolo del web senza fiato. Il look incredibile ha scoperto le sue curve esplosive: subito è un tripudio di cuori e commenti. Il web è in tilt.

Ancora una volta Sabrina Salerno ha deliziato le fantasie del grande pubblico. 54 anni, di origini genovesi, il suo volto è diventato conosciuto a partire degli anni Ottanta. Scoperta dal regista Claudio Cecchetto, si è affermata sulla scena dello spettacolo come showgirl, attrice, cantante e conduttrice: raggiunti innumerevoli traguardi, tra format e shooting, le sue curve hanno fatto sognare intere generazioni, decennio dopo decennio.

Nata il 15 marzo 1968, oggi come 40 anni fa, il suo fisico da urlo non smette mai di stupire, tanto che ha conquistato anche il web, in particolare Instagram dove è seguitissima. Ogni suo scatto fa sempre il pieno di like, come è accaduto con l’ultimo condiviso.

Sabrina Salerno, scollatura esplosiva: fan in tilt

L’ultima foto condivisa dalla showgirl genovese su Instagram ha fatto il pieno di like, confermando quanto le sue curve siano intramontabili.

A lasciare di stucco è il look composto da un pantalone a vita alta impreziosito da laccetti e da una maglia molto stretta: in particolare è la scollatura pazzesca ad aver bloccato il social in quanto ha scoperto le sue forme da pin up. A rendere il look ancora più scenico una giacca in pelo indossata da Sabrina per coprirsi le spalle.

Sabrina Salerno da infarto: look di fuoco

Il look della Salerno ha fatto sognare i fan, scatenatisi nei commenti. Sotto il post si legge un tripudio di complimenti per la sua bellezza.

Una tua foto è più calda del fuoco

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto al contenuto dall’immediato successo, come d’altronde accade a seguito di ogni foto condivisa dalla showgirl ligure che ancora una volta ha fatto battere i cuori dei fan.

Oltre al fisico divino, a catalizzare l’attenzione il suo sguardo ipnotico: occhioni nocciola, labbra da sogno, folta chioma biondo cenere, la visione è afrodisiaca.

