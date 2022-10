Mai messo dei grani di pepe nero in lavatrice? Dovresti farlo, ti sveliamo il perché

Tra i vari trucchi che maggiormente dovrebbero essere adottati da chi fa il bucato anche quello del pepe in lavatrice. Non è uno scherzo, funziona davvero.

Quante volte togliamo i vestiti dalla lavatrice e li troviamo ancora sporchi di sapone con fastidiosi residui sui tessuti oppure con i colori smacchiati e spenti?

In commercio ci sono moltissimi prodotti anche costosi che fanno il loro dovere e permettono di avere dei bucati superlativi come quelli delle lavanderie professionali.

Se però anche voi, in questo momento di rincari esorbitante delle bollette, volete evitare di spendere troppi soldi in prodotti chimici che aiutano ad avere un bucato impeccabile, allora affidatevi a noi. Il trucco del pepe fa miracoli, e non è uno scherzo!

Lavatrice, sai dosare il sapone e la temperatura nel modo corretto?

Chi è alle prime armi forse non sa che soprattutto con i colorati le temperature devono essere sempre basse e non superare i 40° C, meglio ancora stare sui 30° C per un risparmio ulteriore in bolletta e tessuti più morbidi una volta stesi all’aria.

Si può usare un mezzo tappo di aceto di vino bianco da aggiungere nel cestello assieme al detersivo (e al posto dell’ammorbidente) per ammorbidire le fibre e ravvivare i colori, ma i trucchi della nonna non si fermano qui…

Colori brillanti, basta usare il pepe nero. Ecco come

Aprite la dispensa e appoggiate il barattolo del pepe nero vicino il pacchetto/barattolo del detersivo. Ogni volta che fate un carico di abito colorati aggiungere una manciata di pepe nel cestello e attendete la fine del lavaggio.

Mescolando il pepe nero con il tuo detersivo preferito eviterai lo scolorimento legatO al lavaggio e all’usura NEL tempo.

Il pepe però permette anche che il sapone non si attacchi eccessivamente alle fibre, soprattutto negli abiti invernali più difficili da smacchiare e portare allo stato originale.

Se però pensate che questo trucco possa essere irritante per la pelle non abbiate paura, nessun prurito postumo al lavaggio o irritazione. Il pepe finisce dritto nello scarico e si decompone senza lasciare tracce.

