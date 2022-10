Eva Henger ha fatto sognare i fan scoprendo le sue curve irresistibile su Instagram. La visione afrodisiaca ha fatto il pieno di like e complimenti.

Curve travolgenti e lineamenti angelici. Eva Henger torna a far sognare per l’ennesima volta il pubblico con la sua bellezza da batticuore.

Sulla sua seguitissima pagina Instagram ha condiviso un nuovo carosello da infarto in cui ha mostrato le sue forme travolgenti. 49 anni, attrice e modella, è molto conosciuta: negli anni ha preso parte anche a noti format del calibro de “L’Isola dei Famosi”.

Mamma di tre figli, negli anni il suo fascino intramontabile ha conquistato intere generazioni come la sua verve travolgente: in forma smagliante, il tempo sembra essersi fermato.

Eva Henger da infarto, in reggiseno fa sognare

54 anni e non sentirli. Eva Henger sembra una ragazzina, come dimostrano le tante foto condivise sul suo seguito profilo Instagram.

In particolare nelle ultime postate a stuzzicare le fantasie il reggiseno indossato dall’attrice sui toni del viola che sembra non contenere le sue curve prorompenti tanto è esplosivo.

La visione da sogno ha scatenato subito i fan accorsi a mettere il loro like e spendere complimenti per la sua bellezza intramontabile. Anche lo sguardo magnetico ha mandato in tilt il social.“Irresistibile”, è solo uno dei tanti commenti al post.

Eva Henger, curve travolgenti: radiosa come non lo era da tempo

Dai lineamenti angelici, Eva si è mostrata molto rilassata dimostrando così come sia guarita: mesi fa è stata coinvolta, infatti, in un brutto incidente automobilistico.

Avvenuto in Ungaria, ha portato l’attrice a dover camminare con le stampelle per diverso tempo.

finalmente eva è guarita totalmente dopo il terribile INCIDENTE d’auto

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il suo attuale marito, Massimiliano Caroletti, che ha subito diversi ripercussioni, tanto che si sta ancora riprendendo. Intanto Eva è tornata a camminare in autonomia riprendendo in mano la sua normale routine che la vede sempre molto attiva, tra shooting e impegni lavorativi nonché attimi di gioia al fianco della sua splendida famiglia.

TOTTI-BLASI DI NUOVO IN CRISI: GUERRA SUGLI ALIMENTI. LA NOTIZIA NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO