Letizia di Spagna, cambiamento colossale: coinvolta la figlia Leonor, cosa sta succedendo

A Palazzo della Zarzuela c’è molto movimento in quanto la figlia maggiore di Letizia di Spagna, Leonor, sta approdando a una nuova fase di vita. Cambiamento epocale per la reale.

Avere come genitori un Re e una Regina non è di certo così comune e le ripercussioni si sentono, sia in positivo sia in negativo. Ben lo sa Leonor di Spagna, primogenita di Letizia Ortiz e il Re Felipe, destinata in futuro a salire sul trono.

Prossima a compiere 17 anni – è nata il 31 ottobre 2005 – è cresciuta sì negli agi di Palazzo, ma anche con il peso del ruolo che andrà a ricoprire. Impeccabile in ogni occasione, proprio come la madre Letizia sfoggia look molto eleganti, mostrandosi sorridente in qualsiasi apparizione ufficiale, anche se sono molto rare.

Negli ultimi anni, infatti, è lontana dai riflettori in quanto sta frequentando un prestigioso collage dove è impegnata per portare avanti la sua istruzione. Si tratta dell’UWC Atlantic, situato in Galles, che la ospita a 360 gradi: Leonor vive lì e torna solo in occasione di eventi importanti.

Letizia di Spagna, cambiamento epocale per la figlia Leonor

Prossima ai 17 anni, per Leonor si avvicina una trasformazione di vita. Parte il conto alla rovescia per questo cambiamento con cui dirà addio ai banchi di scuola.

Tra un anno, infatti, dovrà salutare il suo Collage in quanto richiamata da un impegno molto importante, immancabile per una futura Regina di uno dei regni più conosciuti e rilevanti sulla faccia della terra.

Leonor di Spagna, dopo il liceo costretta all’impegno più importante

Addestramento militare. Questo quello che attende il prossimo anno Leonor: saranno ben 3 le accademie spagnole nonché la scuola navale che dovrà frequentare per completare la sua preparazione.

Leonor seguirà così le orme del padre che ha portato avanti lo stesso iter per prepararsi all’ascesa sul trono, avvenuta nel 2014, al fianco della sua Letizia diventata così Regina Consorte.

prima di lei, colleghe di altri regni hanno frequentato scuole MILITARI

Tra queste Vittoria di Svezia, conosciuta per la sua eleganza, ma anche per la sua forte tempra. Come lei anche Leonor è nota per la sua raffinatezza e non solo: innumerevoli le occasioni in cui si è mostrata molto sicura, presenziando agli eventi alla stregua di una Regina. Sicuro a rinforzarla negli anni il sostegno immancabile della Ortiz e di Felpe.

