Lidl lancia la provocazione, “Hai il pollice verde?”. Per arredare casa bastano soli 6,99 euro!

La catena nei suoi store ha messo in vendita dei cestini autunnali con piante ornamentali davvero bellissime. Le avete già comprate?

Chi l’ha detto che in autunno non si debbano più acquistare piante! Il freddo che arriva ci costringe a portare le sempreverdi in ambienti più riparati ma ciò non toglie che dobbiamo rinunciare al nostro angolo di serenità e benessere in casa.

Lo sa bene Lidl che ha pensato bene di portare nei suoi negozi il prodotto che fa al caso nostro in questo momento dell’anno in cui il tempo libero si fa poco (per via della ripresa del lavoro e della scuola, oltre che degli impegni pomeridiani e serali extra).

Da Lidl scatta la convenienza, serve affrettarsi però

La catena tedesca dal 1992, quando ha messo piede per la prima volta nel nostro Paese, ha sempre cercato di emergere rispetto la concorrenza proponendo nei suoi store prodotti a prezzi ribassati senza mai rinunciare alla qualità complessiva.

Lo ha fatto lanciando i propri marchi interni Private Label ma anche a chilometro zero, senza dimenticare la stagionalità e le esigenze che la stessa clientela sottoponeva nel tempo.

Ne è un esempio l’articolo in questione, un cestino autunnale di piante sempreverdi adatto a mille occasioni!

Solo 6,99 euro, mai visto prima. Anche gli studenti ringraziano!

Se anche voi avete il desiderio di decorare un angolo della casa particolarmente spoglio, un balcone oppure una mensola del bagno, allora dovete approfittare del cestino autunnale con composizioni miste di Calluna e Gaultheria.

Solo 6,99 euro per questo bouquet sempreverde che è ottimo anche per gli studenti fuori sede che vogliono addobbare la camera in affitto senza però spendere molto.

Grande appena 20 cm con cestini di varie forme, ha bisogno anche di poca manutenzione: acqua solo una volta la settimana, ambiente luminoso e non troppo secco.

Va bene sia da interno che da esterno, un’ottima idea regalo anche se si è ospiti a cena e non si vuole portare sempre la solita bottiglia di vino.

L’unica avvertenza è però il tempo: l’offerta scade il 5 ottobre e in molti store le scorte sono quasi terminate!

