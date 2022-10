Michelle Hunziker ci ripensa, senza Trussardi non ci sta: la confessione

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è davvero finita? Spuntano nuovi dettagli sulla coppia

Hanno annunciato la loro separazione attraverso un comunicato stampa pubblicato dall’Ansa che recitava: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. Così è iniziato il 2022 per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, ma come finirà?

È la domanda che tutti si pongono dal momento che la conduttrice, dopo essersi frequentata per mesi con Giovanni Angiolini, sarebbe tornata single ed ora avrebbe solo una priorità: la sua famiglia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una storia lunga 10 anni

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati sposati per dieci anni e dal loro amore sono nate due figlie, Sole e Celeste. I due si sono conosciuti quando lui aveva soltanto 19 anni e lei 25, all’epoca però nessuno pensava che potessero diventare marito e moglie. Fino al 2011, quando il caso ha voluto farli rincontrare e unirli in matrimonio.

La loro storia è cresciuta piano piano, giorno dopo giorno con delicatezza e dolcezza. Tomaso ha sempre rispettato gli spazi della Hunziker e Michelle quelli del compagno. Tra Aurora, la figlia di Eros e la conduttrice, e Trussardi c’è un rapporto speciale ed oggi sono più legati che mai.

Tomaso Trussardi, la confessione su Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla storia d’amore con Michelle Hunziker, soprattutto dopo la separazione per tutelare le sue figlie e rispettare la sua ex moglie. Ha fatto parlare gli altri, lasciandosi tutto alle spalle come la dichiarazione da parte di Vittorio Feltri, fondatore di Libero che ha condiviso la sua opinione riguardo alla coppia, mettendosi a confronto con i diretti interessati

Così, avrebbe rivelato

Come sta accadendo per Francesco Totti e Ilary Blasi credo che i momenti di crisi, in un rapporto, siano fisiologici. Sono fermamente convinto che, dopo tre anni, il matrimonio diventi una rottura di scatole ma pochi hanno l’onestà di dirlo.

Inoltre, avrebbe aggiunto di aver tradito la moglie con cui è sposato da 54 anni sottolineando che non è un tradimento a rovinare una famiglia con dei figli e un rapporto solido e importante.

Michelle e Tomaso: torneranno insieme?

E non è finita qui, nella lunga riflessione sulla coppia, il fondatore di Libero ha ribadito il fatto che se tra due c’è un amore solido, il perdono è solo una conseguenza. In conclusione, è convinto che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci sia ancora qualcosa e che presto torneranno insieme.

Da quello che so io, Tomaso e Michelle avranno la possibilità di rimettersi insieme e di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando ogni tanto, come ho fatto io. Non sarebbe mica una tragedia. La fedeltà secondo me non esiste, è retorica pura. La vita delle persone è fatta di altre cose, anche di corna”.

Che le sue parole diventino realtà? Per adesso le pratiche del divorzio tra i due sono in standby e tutto potrebbe essere ribaltato da un momento all’altro.