Schianto in tangenziale, muore una ragazza: il drammatico bilancio

Ancora un’altra giovane vita spezzata a causa di uno spaventoso incidente, a morire è una giovane donna, famiglia ed amici sotto shock. Tre persone sono rimaste ferite nell’impatto e la circolazione ha avuto seri rallentamenti.

Lo schianto è avvenuto ieri sera, in tangenziale al Sito Interporto, sono stati coinvolti due veicoli che si sono tamponati in modo violento. La tragedia si è consumata nel comune di Orbassano, in direzione sud Savona-Piacenza, a perdere la vita è Serena Cottitto, di 27 anni, lavorava come capotreno a Rivarolo Canavese, stava viaggiando da sola in auto.

Nel secondo veicolo c’erano tre persone, anche queste coinvolte nell’impatto, soccorse e trasportate in ospedale non sono in pericolo di vita. Sul posto, dopo lo schianto, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Torino-Settimo che sta ricostruendo gli ultimi momenti fatali e la dinamica della vicenda.

Non finisce qui, altri tamponamenti a Torino

Un altro incidente in quel di Torino, questa mattina, sabato 1 ottobre, si sono scontrate due auto, la dinamica ancora al vaglio degli inquirenti. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone le quali sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale, a causa di una portiera rimasta bloccata sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai sanitari e le forze dell’ordine. Nessun ferito grave o in pericolo di vita.