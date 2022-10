Schianto tremendo nella notte, muore giovane a 20 anni

TOTTI-BLASI DI NUOVO IN CRISI: GUERRA SUGLI ALIMENTI. LA NOTIZIA NEL TG D YESLIFE. IL VIDEO

Un tragico epilogo per una giovane vita, purtroppo è morto a soli 20 anni in un fatale scontro sul Grande raccordo anulare. L’incidente è avvenuto in prossimità del km 38, tra quattro auto, una scena raccapricciante per chi ha assistito all’impatto.

Gli altri conducenti delle auto sono rimasti feriti e trasportati in ospedale in codice giallo mentre per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto è stato tempestivo l’intervento delle forse dell’ordine e delle ambulanze, i medici hanno constatato il decesso del ragazzo.

Sempre più incidenti a Roma, nella notte altri scontri tra auto

Un bilancio drammatico, ieri sera Roma è stata protagonista di tre incidenti stradali. Gli scontri, avvenuti dopo la mezzanotte, hanno generato non poco scompiglio nella Capitale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti una trentina di volte in diverse province per chiamate più o meno gravi.

Per fortuna nessun ferito grave a parte il 20enne deceduto sul Grande raccordo anulare. Vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto di notte, quando la visibilità può essere decisamente limitata a causa di diversi fattori. Con l’inizio delle piogge e l’abbassamento delle temperature, è facile che le strade siano bagnate o peggio ancora ghiacciate.

Al momento gli inquirenti stanno indagando sulle possibili cause, soprattutto per quanto concerne la morte del ragazzo. Ad ogni modo, ricordiamo che è opportuno tenere una velocità poco sostenuta, mettersi alla guida solo quando si è sicuri di poter guidare quindi evitate quando avete bevuto o siete stanchi. Basta un attimo di distrazione e la vostra vita o quella degli altri coinvolti, potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Inoltre è bene specificare che il codice della strada prevede sanzioni pecuniarie per i trasgressori, per diversi reati perpetrati a danno di loro stessi o di altri. Guidare in modo consapevole è senza dubbio simbolo di rispetto e responsabilità.