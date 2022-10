EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO

Tomaso Trussardi ha confessato una piccante verità intima, le donne sono a bocca aperta, il suo punto debole è davvero inusuale. Il patron dell’omonima casa di moda ha dei gusti davvero singolari, ora che è libero da ogni vincolo con Michelle e può, finalmente, darsi alla pazza gioia.

Lo scoop sulla fine del matrimonio con la conduttrice , immediatamente succeduto a quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra essere parzialmente dimenticato dal momento che Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, è in dolce attesa.

La notizia ci ha fatto trepidare e non poco, inizialmente è stata prontamente smentita ma poi la conferma ufficiale con un video da parte della diretta interessata. Ora non si pensa che all’imminente nascita prevista per gli inizi dell’anno prossimo. I futuri nonni non vedono l’ora di conoscere il/la futuro/a nipotino/a.

Nella faccenda non sappiamo Tomaso che ruolo abbia, ma senza dubbio, visto il lungo legame che lo lega ad Aurora, si sarà compiaciuto per la bellissima notizia.

Tomaso Trussardi li ama alla follia, li guarda e…. assurdo

Lo stilista ha sbalordito tutte con una confessione davvero clamorosa, essendo libero e spensierato adesso può concedersi qualche sbirciatina in più ad altre donne. I suoi gusti sono decisamente sui generis dal momento che afferma: “Posso permettermi di guardare e se vedo un bel piede sono felice“, analizzando nel dettaglio la moda meneghina.

Senza dubbio Tomaso è un uomo piacente e la sua prossima fiamma dovrà avere bei piedi per soddisfare al meglio l’interesse dello stilista che di donne se ne intende dal momento che ne ha viste parecchie nel corso degli anni, visto il contesto lavorativo tramandato dalla sua famiglia.

Alcuni rumors lo vedono accompagnato ad una mora di origini straniere, quest’estate hanno trascorso alcuni giorni visitando la Costiera Sorrentina, di questa fantomatica fiamma però non si sa più nulla e probabilmente era e è una cara amica.

Sulla vita amorosa di Tomaso c’è ancora riserbo, non ci resta che attendere la lei che con i bei piedi farà battere nuovamente il cuore allo stilista più discusso del momento.