“Verissimo”, Alena Seredova ed il rapporto con Gigi Buffon oggi: “No alle vie di mezzo”

Oggi a “Verissimo” di Silvia Toffanin è stata ospite Alena Seredova, ex di Gigi Buffon che sta per sposarsi

Oggi, come ogni sabato, una nuova puntata di “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Lady Berlusconi ha ospitato in studio, in apertura di puntata, Alena Seredova, la bella ex modella ceca nonchè ex compagna del campione di calcio Gigi Buffon.

La loro separazione è stata una di quelle che ha fatto molto parlare, soprattutto perchè il portiere aveva già un’altra donna, Ilaria D’Amico con la quale oggi vive e ha costruito un’altra famiglia. Anche Alena però è tornata a sorridere insieme al suo futuro marito, Alessandro Nasi.

La proposta di matrimonio di Alessandro Nasi

“Come stai?”, questa la domanda con la quale Silvia Toffanin ha accolto Alena Seredova nello studio di “Verissimo”. “Benissimo” ha detto l’ex modella con il sorriso sul viso. Oggi lei ha avuto la sua seconda possibilità e ha dato un nuovo senso alla parola famiglia, grazie al suo Alessandro che l’ha presa per mano e l’ha condotta di nuovo verso la felicità.

Proprio lui, con il quale l’ex modella ha messo al mondo la piccola Vivienne, le ha chiesto di sposarla. Un gesto che Alena non si aspettava. “Non ci credevo più e non davo più importanza a qualcosa che so che può andare male – ha precisato – e invece qualche secondo dopo che me lo ha chiesto è sparito tutto. Le risposte non valgono niente, nel giro di un anno cambia tutto” ha sottolineato la Seredova facendo riferimento al fatto che solo un anno fa aveva detto proprio a Silvia Toffanin che il matrimonio non rientrava nei suoi piani.

L’ex di Gigi Buffon ha ammesso che negli ultimi anni è arrivato per lei qualcosa che non si aspettava. Il riferimento è alla piccola Vivienne, perchè in un’altra maternità non ci sperava più e poi la sorpresa della proposta di matrimonio.

Alena Seredova e Gigi Buffon, il rapporto oggi

Nella chiacchierata tra Silvia Toffanin ed Alena Seredova c’è anche spazio per parlare del rapporto, oggi, tra l’ex modella ed il suo ex compagno, Gigi Buffon.

Alena non si è tirata indietro e ha ammesso che oggi:

“Il rapporto cordiale e civile c’è. Noi non ci frequentiamo, non ci vedrai mai insieme accanto all’albero di Natale, sarebbe contro la mia natura”

ha puntualizzato a chiare lettere. La compagna di Nasi ha specificato di non aver mai fatto scenate perchè non servono in quanto “quando un bicchiere è rotto è rotto, non amo le vie di mezzo”.

Sui figli Alena ha detto che loro oggi sono felici, sono educati e vivono bene e questo è anche merito del padre: “Il suo contributo nei figli l’ha dato”.

