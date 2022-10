“Amici 22”, l’allievo smaschera l’intero programma: è bufera in diretta

Amici di Maria De Filippi: nell’ultima puntata è andata in onda, è scoppiata una bufera tra la professoressa Alessandra Celentano e il suo allievo Ramon

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi è cominciata solo da poche settimane e sono già cominciate già tantissime dinamiche. Uno degli allievi più discussi ma anche più amati, è sicuramente Ramon. Il ballerino di danza classico di Alessandra Celentano, con la sua spontaneità e simpatia, sta conquistando davvero tutti.

Amici di Maria De Filippi: Ramon smaschera il programma

Nonostante Ramon sia un talento strabiliante, la Celentano ha tante riserve su di lui per via del suo comportamento. Già una volta gli ha sospeso la maglia per via della sua mancanza di decoro, il ballerino ha cercato di porre rimedio a questa cosa e tornare tra le grazie della sua insegnante. Nell’ultima puntata, però, è accaduto ancora qualcos’altro.

La Celentano aveva assegnato un compito a Ludovica, invitandola a ballare con un certo “outfit” e in un certo modo. Emanuel Lo, insegnante di Ludovica, ha deciso di respingere la sfida. In puntata due professori hanno cominciato a discutere. Successivamente, è stato mandato in onda un filmato in cui Ramon parlava con Ludovica prevedendo tutto quello che è poi accaduto in puntata, cosa che ha trovato piuttosto irritante.

Alessandra, proprio per questo motivo, ha deciso di fare un discorso serio con il suo allievo e cercare di capire cosa fare.

“Non sono ironica, non sto scherzando, ma io voglio che tu prenda in seria considerazione la possibilità di cambiare insegnante”

Ramon ha ribadito dicendo che si è sentito in dovere di difendere Ludovica perché è evidente che abbia un disagio con il proprio fisico e non ha apprezzato in modo particolare. “Credo davvero che questa sfida sia stata lanciata per dimostrare chi ha il fisico più bello tra Ludovica e la professionista Francesca. Io la conosco e per questo parto un po’ prevenuto” ha risposto il ballerino di danza classica.

