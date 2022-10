Andrea Delogu “l’ha fatta grossa”, le dimensioni contano…eccome! Fan senza parole

La conduttrice e speaker sui social ha postato un video davvero incredibile che la vede in cucina alle prese con un’impresa titanica.

Irriverente, spensierata, mai uguale a se stessa, autoironica e sensuale come poche. Questo l’identikit di Andrea Delogu, conduttrice, speaker, scrittrice e attrice da poco.

La ex compagna di Francesco Montanari è spesso al centro della cronaca rosa per via di interviste o pettegolezzi (più o meno fondati) sulla sua vita privata e sentimentale.

Solo pochi giorni fa è stata al centro dei rumors per via di una notizia riportata anche dalle maggiori testate nazionali, a causa di un disguido accadutole fuori da un ristorante sotto casa sua a Roma.

Anche Anna Pettinelli interviene, che cosa ha combinato Andrea?

Pare che lei fosse appena uscita dalla palestra con un’altra persona e ancora in tuta si sarebbe diretta al locale per sedersi e mangiare. Il titolare però l’avrebbe allontanata con pretesto del tutto esaurito, quando invece era richiesto un certo dress code all’ingresso.

Spiacevole evento a parte, Andrea riesce sempre ad avere il sorriso, e farlo venire anche a chi la segue. Attivissima sui social non smette mai di divertire con video emozionanti e carichi di adrenalina.

Stavolta però l’ultimo postato ha anche fatto sussultare l’amica Anna Pettinelli che tra i commenti l’ha rimproverata: “Ancora con ste uova?? Amoreeeee”. Ma che cosa è successo poche ore fa nella cucina della speaker?

Andrea Delogu, stupisce i fan: “Lo vuoi un uovo…?”

Na frittatina di uovo di struzzo…

Ebbe sì, questo il commento lasciato in didascalia del video postato da Andrea come ultimo post Instagram. Si sta in effetti divertendo ultimamente con le uova di struzzo che acquista da un allevatore appena fuori Roma e che ogni volta racconta sui social.

Un nuovo video che la mostra mentre, con tanto di seghetta e coltello affilato, cerca di rompere l’uovo di struzzo che a differenza di quelli di gallina è davvero duro come la pietra.

Gesti abili e sapienti, fino all’apertura della calotta e l’inserimento dell’enorme tuorlo in un piatto, per fare una frittata gigante (pari a circa 8-10 uova di gallina) e super proteica. Ora non ci resta che scoprire come ha deciso di impiattare la frittata, la sua ricetta comprende qualche segreto della nonna?

