“Un crescendo di emozioni”: Antonella Fiordelisi e la posa che seduce al GF VIP – FOTO

Antonella Fiordelisi si sta rivelando tra le protagoniste del GF Vip, anche grazie al suo fascino esplosivo: la posa da capogiro

Sta entrando nel vivo la settima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa di Cinecittà iniziano a delinearsi i primi equilibri, con la convivenza tra gli inquilini che vive come di consueto di simpatie ma anche di scontri che iniziano già a farsi piuttosto intensi.

Un carico di discussioni e intrighi che naturalmente tiene con il fiato sospeso i telespettatori. La risposta di pubblico, come sempre, per il reality show principe della tv italiana è di ottimo livello e gli ascolti confermano il successo di un format che non delude mai. Anche per la presenza di un cast di prim’ordine, che quest’anno vede tra le personalità principali Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi, tra le protagoniste annunciate del GF Vip: sensualità micidiale per la modella e showgirl

Classe 1998, originaria di Salerno, da giovanissima è stata una delle promesse della scherma nazionale. Diventando poi una delle influencer più in voga di questi ultimi anni.

La 24enne, che abbiamo ammirato in diverse trasmissioni sportive e a Temptation Island nel 2017, è un volto ricorrente delle cronache di gossip ma anche uno dei più ammirati su Instagram. Non è un caso che possa vantare oltre un milione e 300 mila followers, grazie a una bellezza seducente con pochi eguali. Che aveva colpito, qualche anno fa, anche uno come Gonzalo Higuain.

Antonella Fiordelisi, emozioni a non finire per lei e per i suoi fan: il dettaglio che lascia tutti senza parole

In pochi giorni, la sua partecipazione al GF Vip ha già riservato emozioni molto forti. Antonella è già stata protagonista di varie discussioni con altri inquilini all’interno della casa, che le erano costate la nomination.

Nel testa a testa con Marco Bellavia, però, alla fine non è stata eliminata, venendo votata dal pubblico a casa come la preferita e risultando così immune. La sua reazione viene descritta così da uno degli ultimi post su Instagram:

Un crescendo di emozioni……

Emozioni che coinvolgono anche i fan, con uno scatto che lascia il segno. La posa di Antonella conferma tutto il suo fascino esplosivo e senza limiti. Il dettaglio del lato B non passa inosservato e, naturalmente, attira like e commenti a profusione.

Antonella, oltretutto, sembra si stia avvicinando molto, nella casa, a Edoardo Donnamaria. Ne vedremo delle belle prossimamente, a quanto pare.

TOTTI-BLASI DI NUOVO IN CRISI: GUERRA SUGLI ALIMENTI. LA NOTIZIA NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO