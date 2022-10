“Mi ha bastonata”, Asia Argento a “Domenica In”: la confessione sul suicidio di Anthony Bourdain

“Domenica In”, Asia Argento si confessa ai microfoni di Mara Venier e tira in ballo l’ex compagno Anthony Bourdain, morto suicida: ecco cosa ha rivelato

La biografia non autorizzata su Anthony Bourdain – ex compagno di Asia Argento morto suicida nel 2018 – uscirà il prossimo 11 ottobre, nonostante il parere contrario dei familiari del celebre cuoco e scrittore.

L’attrice, intervistata da Mara Venier nella puntata di domenica 2 ottobre, si è trovata a dover spiegare i contenuti di alcuni messaggi scambiati con Bourdain poche ore prima della sua morte.

“La vita mi ha bastonata” ha esordito la Argento ai microfoni di “Domenica In” nel tentativo di ironizzare sui fallimenti che, a quanto sembra, sono una costante per quel che concerne la sfera amorosa dell’attrice. Nel momento in cui l’intervista è entrata nel vivo, l’ospite della Venier si è trovata a fare delle confessioni che hanno lasciato interdetta la conduttrice stessa.

“Domenica In”, Mara Venier intervista Asia Argento: il contenuto dei messaggi scambiati con Anthony Bourdain

Asia Argento e Anthony Bourdain, come confidato dall’attrice durante l’intervista a “Domenica In”, erano a tutti gli effetti una coppia aperta. Una tipologia di relazione che la Argento, ad oggi, sembra rifiutare categoricamente: “non può funzionare per una come me“.

L’ospite di “Domenica In”, di recente, è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per il contenuto dell’ultimo messaggio inviato a Anthony Bourdain: “smettila di rompermi“. Nel tentativo di fare chiarezza, Asia ha spiegato una volta per tutte quali fossero le condizioni di salute del suo compagno dell’epoca.

“Lui soffriva di depressione, io in quel periodo ero felice perché avrei iniziato X Factor” – ha spiegato l’ospite della Venier, aggiungendo – “se avessi continuato a rispondergli il mio umore ne avrebbe risentito“.

Ma le dichiarazioni di Asia non si sono affatto interrotte qui. L’attrice, non nascondendo il suo profondo dolore, ha confidato alla conduttrice e ai presenti il reale motivo che avrebbe spinto il cuoco al suicidio.

Asia Argento e il suicidio di Anthony Bourdain: “cercava solamente sollievo”

L’attrice, che per superare il suicidio del compagno ha dovuto affrontare un lungo percorso di psicoterapia, ha affermato di non potersi colpevolizzare della morte di Bourdain.

“Soffriva di depressione da tempo. Quando stai così male cerchi solamente qualcosa che possa darti sollievo, che possa fermare il tuo malessere. il suicidio è la riposta al dolore”.

Le parole di Asia, schiette e lacerate dalla sofferenza, non hanno mancato di colpire nel profondo la conduttrice. Solo a distanza di anni, la Argento sarebbe riuscita a superare quel drammatico momento della sua vita.

