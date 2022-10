Riflettori puntati su Beatrice Borromeo. La reale più chic d’Europa torna a stupire mostrando una trasformazione senza precedenti.

36, fascino irresistibile e stile senza tempo. Beatrice Borromeo è conosciuta per il suo gusto in fatto di moda, tanto che i suoi look sono una fonte d’ispirazione a livello globale.

Modella e testimonial di Maison del calibro di Dior, oltre al suo impegno nel fashion è nota per la sua penna, essendo anche una nota giornalista. Accanto a tutto questo ha prodotto anche documentari e scritto libri.

Inarrestabile, definita dalle sorelle la “10 e lode” per i suoi risultati, è finita più volte nel mirino anche per la sua vita sentimentale. Da 8 anni è entrata a far parte del Principato di Monaco avendo detto il fatidico sì all’affascinate Pierre Casiraghi. Entrambi dagli occhi azzurri e i capelli biondi, hanno dato alla luce due splendidi figli, Stefano e Francesco.

Mamma e moglie, nonostante i tanti impegni in questi anni ha continuato le sue attività professionali. Di recente proprio un evento di lavoro l’ha portata a vivere un’esperienza unica.

Beatrice Borromeo si dà alla pazza gioia: momento molto emozionante

Se il sogno di far parte degli addetti al settore moda è comune, Beatrice Borromeo lo ha trasformato in realtà. Icona fashion, ha salutato Monaco per sbarcare alla Paris Fashion Week 2022 con cui sono state presentate le collezioni primavera-estate 2023.

Per l’occasione si è data alla pazza gioia: un po’ come le avventure di “Emily in Paris” – famosa serie targata Netflix – ha camminato per le vie della capitale della moda, seguendo gli eventi più fashion.

In particolare a catalizzare l’attenzione la sua apparizione alla sfilata di Dior dove ha avuto il privilegio di assistere al fashion show in prima fila. Chi ha questa fortuna, inoltre, secondo le regole deve indossare un look della Maison e così ha fatto la 36enne, mostrandosi divina.

Beatrice Borromeo da principessa a fashionista: trasformazione clamorosa

Lasciati nell’armadio gli abiti da principessa, questa volta Beatrice Borromeo ha puntato su un look diverso dal solito, trasformandosi radicalmente.

Dallo stile cavallerizzo, ha indossato un completo giacca e pantalone total black molto minimal, ma al contempo molto glamour.

a impreziosire l’outift della reale dettagli bianchi a contrasto e un ricamo importante

Il look è talmente ipnotico che ha fatto il giro del mondo, dimostrando quanto la Borromeo sia un’icona fashion ma non solo. È la prova, infatti, di quanto si possa essere eleganti anche rimanendo essenziali.

