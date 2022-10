Charlene e Alberto di Monaco più vicini che mai. Trionfo d’amore nel giorno più bello, sudditi impazziti

Charlene e Alberto di Monaco sono protagonisti di un retroscena clamoroso. Più vicini che mai, hanno condiviso forti emozioni: tra loro trionfa l’amore, sudditi in estati.

Come per qualsiasi tempesta, ogni volta torna sempre il sereno. Stesso film per Charlene di Monaco e Alberto che dopo mesi e mesi di difficoltà stanno vivendo una nuova fase di vita.

Nell’ultimo anno e mezzo, l’ex nuotatrice si è ammalata, infatti, dovendo allontanarsi da Palazzo: ricoverata in Svizzera per mesi, oltre ai problemi di salute avrebbe vissuto con il fratello di Carolina di Monaco difficoltà coniugali.

Tra silenzi e incomprensioni, le fughe di notizie sulla loro storia sono state costanti e non sono mancate voci anche su presunti tradimenti. Se solo pochi mesi fa sembrava che la coppia fosse sull’orlo della separazione, tutto sembra essere cambiato. Tra i due sarebbe tornata l’idillio.

Charlene e Alberto di Monaco: svolta clamorosa, nuova fase nel loro amore

Sposati dal 2011, genitori dei gemellini Gabrielle e Jacques, Charlene e Alberto di Monaco stanno vivendo una nuova fase nel loro amore.

La Wittstock starebbe così vivendo un periodo più roseo: oltre a stare meglio fisicamente – anche se non ha recuperato del tutto – le cose con il marito si sarebbero risolte.

A dimostrarlo le loro ultime apparizioni in cui si sono mostrati molto complici, lasciandosi andare a gesti dolci. Lo scorso luglio la coppia ha festeggiato ben 11 anni di matrimonio, occasione in cui la 44enne ha sfoggiato una mise unica in cui è stato protagonista un abito color acquamarina mono spalla super chic. Se quel look ha fatto sognare, un altro sfoggiato in questi giorni ha stupito ancora di più.

Charlene e Alberto di Monaco: emozioni travolgenti

In total white, Charlene è apparsa al fianco di Albero radiosa per seguire un evento ufficiale in cui hanno condiviso forti emozioni.

Si è trattato del Foudation Gala, in cui la Principessa ha catalizzato i riflettori con un abito stile impero firmato da Halston, noto stilista. Divina, ha messo in evidenza i suoi lineamenti angelici con il suo classico taglio maschile. A colpire anche la magica intesa mostra con il marito:

alberto per l’occasione ha sfoggiato un completo bianco, mostrandosi in coordinato con la moglie

Per la coppia le cose sembrano così essere proprio rientrate, facendo pensare che il loro amore stia vivendo una nuova fase, carica di sentimento e passione.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO