Aurora Ramazzotti ha lasciato senza fiato scoprendo le sue curve ipnotiche: lo spacco inguinale e la posa fanno gioire, la visione è afrodisiaca.

Mentre il gossip non fa che parlare della sua dolce attesa, Aurora Ramazzotti stupisce con un look da femme fatale. La figlia di Eros e Michelle, 25 anni, ha letteralmente monopolizzato il web con uno scatto da togliere il fiato, realizzato nell’ambito di uno shooting.

Testimonial di diversi brand e conduttrice, anno dopo anno la sua bellezza e la sua verve hanno conquistano il grande pubblico: i cuori battono per il suo fascino, ereditato dalla mamma Michelle, tra le showgirl più amate, presto nonna per la prima volta.

Aurora Ramazzotti, spacco inguinale e gambe accavallate: look da femme fatale

Pochi giorni fa Aurora ha confermato la gravidanza: la notizia era stata diffusa, infatti, dai media, mai non confermata per diverso tempo. Poi il recente annuncio della 25enne che ha monopolizzato il gossip.

Mentre sale la curiosità sui dettagli di questa importante novità, tra chi si chiede quando il piccolo di Aurora e Goffredo verrà al mondo e chi quale sia il suo sesso, Aurora ha stupito per l’ennesima volta.

Bellissima come non mai – la gravidanza le dona una particolare luce – si è mostrata in una versione ipnotica per gli scatti della campagna promozionale di Morellato, brand di cui è testimonial.

Aurora Ramazzotti, fascino senza fine: web in tilt

Indosso un abito da principessa sui toni del viola, a lasciare senza fiato è il suo maxi spacco nonché la posa della Ramazzotti. Gambe accavallate, le sue curve hanno fanno sognare i fan, accorsi a mettere il loro like al post.

Sono così felice di far parte di questo viaggio insieme a @morellato_official , un brand dai valori autentici, in cui lavorano persone con cui è una gioia collaborare.

Una nuova stagione col botto💥che sono certa vi piacerà.

Grata, sempre.

Le parole condivise da Aurora nella lunga didascalia al post. Post dall’immediato successo che subito ha scatenato un tripudio di cuori: “Diva”, è solo uno dei tanti commenti dei fan, incantati dalla sua bellezza.

