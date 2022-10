Francesca Fialdini, cambio look e abito da sera super: il saluto all’autunno – FOTO

Francesca Fialdini si presenta così ai suoi fan in un look inedito e irresistibile per entrare nella stagione autunnale: spettacolo

Si sta avvicinando ai vent’anni di carriera televisiva e il volto di Francesca Fialdini è ormai da tempo tra quelli più amati. La conduttrice toscana si è imposta nel cuore dei telespettatori come una delle presenze più assidue, professionali e benvolute dei programmi della Rai.

Francesca è entrata nelle case di tutti gli italiani con classe, eleganza e garbo e una capacità di entrare in empatia con il pubblico che ha ottenuto molteplici riconoscimenti in questi anni. Gli ascolti l’hanno premiata e portata a essere sempre più una delle protagoniste della rete pubblica.

Francesca Fialdini, sempre più uno dei volti preferiti sul piccolo schermo

Per la prima parte della sua carriera televisiva, ha concentrato il suo impegno quasi esclusivamente nel programma religioso ‘A sua immagine‘. La sua bravura le ha poi garantito un ulteriore salto di qualità e una presenza sempre più frequente anche nei format di maggior successo della Rai.

Ad Uno Mattina prima e a La Vita in Diretta poi, è divenuta definitivamente una delle presentatrici di punta del panorama nazionale. Nelle ultime stagioni, Francesca conduce il programma domenicale Da noi a ruota libera e la trasmissione Fame d’Amore, dove si occupa di storie di persone che hanno avuto a che fare con disturbi alimentari e i loro percorsi di risalita.

Anche quest’anno, naturalmente, la 42enne è in prima linea e si conferma una delle professioniste più apprezzate. Seguitissima anche sui social, con quasi 200 mila followers su Instagram, la Fialdini raccoglie sempre più ammiratori per le sue capacità ma anche per eleganza e per un fascino sobrio e al tempo stesso irresistibile.

Francesca Fialdini, arriva ottobre e lei si presenta così: classe sopraffina e fascino da urlo

L’ingresso nella stagione autunnale riserva per lei alcuni cambiamenti ma anche il ritorno ad alcune gradite abitudini, come spiega lei stessa ai fan.

Il mese di ottobre porta con sé significati particolari, raccontati nella didascalia del suo ultimo post sul suo profilo social:

Amo il mese di ottobre! Lo accolgo in abito da sera per farmi trovare pronta ai molti compleanni, agli appuntamenti, ai momenti di dolcezza e nostalgia che da sempre mi riserva. All’amicizia che non passerà mai.

La bellezza e l’eleganza di Francesca nel pazzesco abito scuro lascia senza fiato. Un vestito che evidenzia alla perfezione la sua silhouette suadente, raccogliendo complimenti a profusione da parte dei fan.

Completano il quadro il suo sorriso radioso e il suo nuovo look, con una rinfrescata al taglio di capelli. Un dettaglio che a sua volta finisce con l’esaltare la bellezza genuina della Fialdini.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO