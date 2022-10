Letizia di Spagna, cambiamento impressionante: conciata così è un sogno, nessuno l’aveva riconosciuta!

Letizia di Spagna è finita nel mirino. Cambiamento clamoroso per la moglie di Felipe che si è mostrata come mai prima. Un sogno per gli occhi, incredibile.

50 anni appena compiuti, Letizia di Spagna non smette mai di sorprendere. Ex giornalista, la moglie di Felipe da decenni fa sognare a livello globale sia per il suo fascino intramontabile, sia per il suo stile unico.

Classe 1972, i suoi outfit sono sempre molto chiacchierati. Considerata un’icona di stile, persino con i suoi capelli grigi naturali è riuscita a dettare tendenza tanto che ha lanciato la moda di dire addio alla tinta.

Impeccabile in ogni occasione, spesso è finita nel mirino anche per le sue scelte talvolta audaci con cui ha infranto più volte il protocollo reale. A differenza della suocera – Sofia di Grecia – che è sempre apparsa molto coperta, la Ortiz più volte ha scoperto il suo fisico incredibile catalizzando i riflettori.

Mamma di Sofia e Leonor, questa volta a lasciare senza fiato una scelta particolare con cui si è mostrata molto trasformata.

Letizia di Spagna: mai vista così, che trasformazione

Da principessa a business woman. Questo il cambiamento di Letizia di Spagna finito nell’occhio del ciclone, avvenuto a seguito della sua ultima apparizione ufficiale durante un evento importante.

La reale si è recata alla Royal Spanish Academy per incontrare alcuni membri della Fondazione FundeuRAE, ente che si occupa della comunicazione e del suo impatto sul mondo, con cui ha dibattuto sull’impatto dei social sul linguaggio.

Per l’appuntamento la Ortiz ha sfoggiato un look molto elegante e al contempo minimal, mostrandosi in vesti molto professionali.

Letizia di Spagna fa sognare, fascino senza tempo

Con il blazer non si sbaglia mai. Ben lo sa Letizia di Spagna che lo ha sfoggiato alla prestigiosa Royal Spanish Academy.

Per l’occasione ne ha scelto un modello verde – abbinato ai pantaloni – firmato dal marchio spagnolo Bimba Y Lola. A rendere il look molto raffinato una borsetta nera dalla catena dorata, abbinata a un paio di tacchi vertiginosi a punta, impreziositi dal dettaglio della fascia sul davanti in pvc.

la ortiz ha stupito tutti con la sua eleganza senza tempo

Capelli sciolti mossi, make-up luminoso e orecchini a cerchio, l’apparizione ha confermato ancora una volta come sia una vera e propria icona di stile.

