Loredana Lecciso linciata da Mara Venier: “non nominare Romina” | Caos in studio: “sono mortificata”

“Domenica In”, tensione nello studio di Mara Venier per colpa delle affermazioni di Loredana Lecciso: “non nominare Romina Power”

Il ritorno di Loredana Lecciso a “Domenica In” dopo ben diciotto anni è stato predisposto in grande stile dalla conduttrice Mara Venier. In primo luogo, la padrona di casa del talk show ha pensato bene di accogliere la sua ospite sulle note di un brano a lei “gradito”.

Non appena “Il ballo del qua qua” ha iniziato ad echeggiare nello studio della trasmissione, la showgirl ha fatto il proprio ingresso trionfale con il sorriso stampato in volto. “So che ti piace molto” ha ironizzato Mara Venier, a cui una divertita Loredana ha replicato con disinvoltura.

“Credo che i tuoi autori abbiano sbagliato canzone” ha risposto la Lecciso, e non sarebbe potuta andare diversamente. Il brano, infatti, venne interpretato proprio da Albano Carrisi e Romina Power nel lontano 1982.

Dopo questo scoppiettante siparietto iniziale, l’intervista alla showgirl è entrata nel vivo e, ovviamente, non si è tralasciato di chiamare in causa Carrisi stesso. Sul cantante, suo compagno da ben ventuno anni, Loredana non ha mancato di fare delle rivelazioni davvero sconvolgenti.

Loredana Lecciso a “Domenica In”: il rapporto con Albano dopo ventuno anni di amore

L’amore tra Loredana Lecciso e Albano Carrisi, come confidato dalla showgirl stessa ad una curiosissima Mara Venier, è iniziato per puro caso. Loredana, che all’epoca lavorava come giornalista pubblicista, chiese infatti a Carrisi di poterlo intervistare.

“Fu un approccio molto professionale, mi sono innamorata di lui in un secondo momento” ha puntualizzato la Lecciso, che a causa del suo legame con Albano è sempre stata oggetto di velenose e puntuali critiche. Considerata la “terza incomoda” nel rapporto tra Carrisi e l’ex moglie Romina Power, la showgirl si è dovuta difendere con le unghie e con i denti dalle cattiverie del web.

“So che la tua esuberanza serve a mascherare le tue fragilità” – l’ha rassicurata Mara Venier davanti all’intero pubblico della Rai – “ma sappi che dopo ventuno anni non devi più giustificarti di nulla“.

Nel corso dell’intervista, per la Lecciso, l’accenno al passato del cantante e alla sua relazione trentennale con Romina Power è stato a dir poco inevitabile. La padrona di casa, tuttavia, non ha potuto lasciare che la sua ospite andasse a fondo sulla questione. Come spiegato da Mara, il motivo che si cela dietro questa scelta non è affatto da sottovalutare.

Mara Venier apostrofa Loredana Lecciso: “non nominare Romina Power”

“Quando l’ho conosciuto veniva da una situazione complicata…” aveva appena iniziato a raccontare Loredana Lecciso nel momento in cui Mara Venier, dopo aver strabuzzato gli occhi, le ha imposto di non proseguire la narrazione.

La conduttrice, tornata in se stessa, ha spiegato all’ospite e ai telespettatori il motivo per cui l’ex moglie di Albano, di fatto, non potesse essere nominata:

“Ti prego di non nominarla perché ci querelano. Romina ci ha fatto arrivare una diffida e ci ha chiesto di non parlare di lei”.

Un rimprovero che è parso destabilizzare nel profondo la Lecciso, la quale si è detta “mortificata“ per via di quanto appena asserito sull’eterna “rivale”. La Venier, accortasi di aver esagerato, si è affrettata a replicare: “non è colpa tua“.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO