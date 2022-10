Monica Bellucci torna in copertina su Gala e lo fa con un primo piano strepitoso che ha lasciato tutti a bocca aperta

Monica Bellucci è da sempre considerata una delle donne più belle del mondo, non solo per il suo aspetto fisico indiscutibile ma anche per la classe e l’eleganza che la contraddistinguono fin dall’esordio.

Non è un caso che finisce sempre sulle copertine di giornali di un certo spessore come Gala che ha da poco pubblicato la cover dell’ultimo numero immortalando lo splendore dell’attrice in uno scatto mozzafiato. Sguardo intenso che non ha bisogno di filtri e tante spiegazioni, così la Bellucci ha fatto impazzire il web.

Monica Bellucci, la sua carriera

Classe 1964, Monica Bellucci è stata una fotomodella ed oggi è un’attrice molto amata dal pubblico italiano che l’ha sempre valutata una sex symbol del nostro Paese e del mondo intero.

Ha esordito intorno agli anni Novanta, quando è entrata a far parte dello spettacolo ed ha iniziato il suo percorso nella recitazione. La Riffa l’ha fatta arrivare sul grande schermo, era il 1991. Poi ancora Come mi vuoi, L’ultimo Capodanno, Briganti Amori-Libertà e tanti altri lavori ancora l’hanno resa una big del cinema e della televisione italiana.

Ha lavorato a fianco di tanti colleghi come Carlo Verdone, Bruce Willis, Gerard Depardieu e molti altri. Ha, inoltre, partecipato a vari Festival del Cinema ed è stata candidata a diversi David Di Donatello.

Copertina da 110 L

Monica Bellucci è la nuova star del giornale Gala che l’ha scelta per la copertina dell’ultimo numero. Un primo piano pazzesco dove l’eleganza e la sensualità sono al primo posto.

Sguarda accattivante che ha lasciato a bocca aperta i fan che hanno potuto ammirarla su Instagram dove ha condiviso il post. Per non parlare del sorriso, unico e inimitabile e i gioielli che indossa mettono in risalto i suoi punti migliori. Sono tanti coloro che non hanno perso occasione di commentare lo scatto, scrivendo

Sei la più bella del mondo

Poi ancora

ALTRO CHE GIOIELLI, SEI TU IL GIOIELLO PIù BELLO

Qualcun altro ha aggiunto

VOGLIAMO VEDERTI DI NUOVO IN TELEVISIONE, SEI TROPPO BELLA

Ancora una volta la Bellucci ha lasciato il segno e i follower sono rimasti estasiati da così tanta bellezza in una sola foto. Autenticità e semplicità, classe ed eleganza sono le qualità che fanno di lei un’attrice strepitosa.

