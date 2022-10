Royal Family, lo sgarbo di Re Carlo a Harry e Meghan. Buttati fuori senza pietà, la FOTO conferma tutto

Continua la faida reale tra la Royal Family, Harry e Meghan. Lo sgarbo del Re Carlo contro i Sussex è di portata epocale. Accade l’impensabile.

Messi all’angolo e declassati come mai prima. Se Harry e Meghan dalla Megixit – avvenuta nel 2020 – sono ormai fuori dalla vita di Palazzo, ora come non mai sono stati esclusi totalmente dalla Royal Family.

Due anni fa i Duchi hanno detto addio a Londra per trasferirsi in California dove si sono ricostruiti una nuova vita al fianco dei figli Archie e Lilibet. Lontani dagli obblighi di corte, tuttavia la loro esistenza ha continuato a essere legata ai Windsor: le fughe di notizie sui loro problemi familiari sono state una costante.

Tra incomprensioni e silenzi, nemmeno l‘addio alla Regina – morta lo scorso 8 settembre – ha messo fine a questo teatrino. Anzi le cose sembrano essere scivolate ancora più nel baratro: Harry si è scontrato con il nuovo Re, in quanto non voleva sua moglie a Palazzo il giorno del decesso di sua Maestà. Dopo questa lite è accaduto l’inaspettato.

Re: pesante sgarbo a Harry e Meghan

Ormai Harry e Meghan sono stati messi all’angolo. Il Re non ha riconosciuto ai loro figli il titolo di “Altezze reali” facendo sì che non abbiano il diritto alla scorta reale.

Oltre a questo con l’avvio alla nuova fase della Monarchia, il sito ufficiale della Royal Family è stato aggiornato e i Sussex sono stati collocati in fondo, confinati tra i membri non attivi.

A questi pesanti smacchi, se ne aggiunge un altro, con cui i Duchi sono stati proprio buttati fuori: coinvolta una fotografia, finita nel mirino.

Harry e Meghan: buttati fuori senza pietà, retroscena clamoroso

Ogni nuovo inizio va immortalato. Così è stato anche per l’avvio del trono del Re Carlo: per questo importante momento è stato realizzato un ritratto di famiglia ufficiale, in cui però non può sfuggire un particolare.

Nella prima foto ufficiale del Re sono presenti al suo fianco la moglie Camilla, diventata Regina Consorte, e il suo primogenito William con la sua Kate Middleton. Di Harry e Meghan nemmeno l’ombra.

questa assenza potrebbe essere il simbolo di un peggioramento dei rapporti tra i Sussex e i windsor

Lo scatto ha fatto il giro del mondo, suscitando perplessità. Molti si chiedono se ormai i rapporti di Harry e Meghan coi parenti siano irrecuperabili.

