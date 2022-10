Uomini e Donne, arriva il primo colpo di scena della stagione: “sono innamorato di lei”

“Uomini e Donne”, arriva il primo colpo di scena della stagione nel corso della registrazione di venerdì 30 settembre: “sono innamorato di lei”

Gli appassionati di “Uomini e Donne” non potranno sicuramente perdersi la puntata registrata venerdì 30 settembre scorso, che con ogni probabilità verrà trasmessa nella settimana tra il 10 e il 14 ottobre.

Il primo colpo di scena della stagione, stando alle anticipazioni di Isa e Chia, sarebbe infatti già avvenuto e riguarderebbe proprio il trono over. Uno dei membri del parterre, interrogato da Maria De Filippi, ha confessato di essersi innamorato.

Grandi tensioni in studio, specialmente tra il diretto interessato e la dama con cui quest’ultimo aveva da poco iniziato una frequentazione. I presenti, a fronte delle dichiarazioni ascoltate, sarebbero rimasti a corto di parole.

“Uomini e Donne”, arriva il primo colpo di scena della stagione: pubblico paralizzato

Nelle scorse puntate, la frequentazione tra Ida e Alessandro vedeva subentrare una terza persona: la dama Roberta. Quest’ultima, lusingata dalle avances del partenopeo, non ha esitato ad accettare il suo invito a cena fuori.

Tra i due sembrava essersi creato fin da subito un feeling pazzesco, che vedeva la dama di Brescia inesorabilmente esclusa. Queste le parole con cui Ida, durante l’appuntamento trasmesso venerdì 30 settembre, liquidava la conoscenza con Vicinanza: “se lui vuole frequentare Roberta è liberissimo, tra noi non c’è nulla“.

Qualcosa, tuttavia, sembrerebbe essere drasticamente cambiato nel corso di queste settimane. Tra Alessandro e Roberta, nonostante l’attrazione, non sarebbe stato fatto nessun passo avanti.

Come se non bastasse, stando alle anticipazioni tratte dall’ultima registrazione, il cavaliere avrebbe reclamato le attenzioni su di sé per fare un annuncio importantissimo.

Alessandro Vicinanza si dichiara a Ida: “sono innamorato di lei”

Proprio mentre si trovava al centro studio con Roberta – per la quale, nonostante il feeling innegabile, non sarebbe arrivato a provare nulla di più – il cavaliere Alessandro Vicinanza si è reso protagonista di un colpo di scena assurdo.

Le anticipazioni di “Isa e Chia” hanno infatti svelato che Vicinanza si è dichiarato a Ida, confessando di fronte a tutti di essere innamorato di lei.

Non ci è dato sapere quale sia stata la risposta della Platano e come abbiano reagito i presenti alla puntata. Senza ombra di dubbio, a fronte di un simile avvenimento, le reazioni in studio non si saranno fatte attendere.

