Vanessa Incontrada, rompe il silenzio sulla sua storia: “Non è mai finita”

Tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini non è finita: la conduttrice lo ha rivelato in un’intervista ad Oggi, nessuno può mettersi in mezzo

L’estate 2022 è stata una stagione movimentata per le coppie di vip che hanno deciso di separarsi e fare i grandi annunci attraverso comunicati stampa o post sui social. Da Ilary Blasi e Francesco Totti a Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, fino a Wanda Nara e Mauro Icardi.

Non possiamo dire la stessa cosa per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini che, invece, nonostante il loro periodo di riflessione, hanno deciso di mantenere la loro storia lontano dai riflettori.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, una lunga storia d’amore

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno insieme dal 2007 e dal 2008 sono diventati genitori di Isal. Tra i due fu un colpo di fulmine, qualche incontro in discoteca, due chiacchiere e una scintilla che ha cambiato per sempre le loro vite.

All’epoca, la conduttrice si stava frequentando con Andrea Palmieri e il direttore artistico era sposato con Chiara Palmieri. Lei aveva 28 anni e lui 36. Vanessa e Chiara sarebbero state anche amiche e fu proprio quest’ultima a rilasciare qualche dettaglio sul rapporto tra l’attrice e il suo ex marito, affermando

Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei.

La crisi tra i due

Nonostante Vanessa e Rossano abbiano cercato di mantenere una certa privacy sulla loro storia d’amore, da mesi sarebbero spuntate alcune voci sul loro rapporto.

Sul web si legge che la coppia starebbe vivendo una crisi che non è stata smentita dai diretti interessati, ma Incontrada avrebbe aggiunto alcuni dettagli al riguardo. Attraverso un’intervista per Oggi avrebbe dichiarato

Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La ‘fine’ non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro.

Entrambi sono molto legati al loro figlio con il quale trascorrono molto tempo insieme, quando non sono impegnati con il lavoro.

