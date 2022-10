C’è angoscia per l’arresto di Alessia Piperno, la ragazza trentenne arrestata in Iran. L’appello della famiglia su Facebook.

Una donna dei nostri tempi, amava i viaggi e viaggiava da sette anni. Alessia Piperno ha girato il mondo con il suo zaino e le sue poche cose. Le piaceva così conoscere il mondo e i posti dove non era mai stata. Cercava di conoscere a fondo ogni luogo, cercando di conoscere le culture e le persone.

Alessia Piperno è una ragazza di 30 anni, di origini romane che è nata a Roma e che viaggia in giro per il mondo dal 2016. Secondo quanto emerge dal racconto dei genitori, Alessia sarebbe stata arrestata in Iran. E’ un fatto che potrebbe assimilarsi alle manifestazioni legate alle donne e all’utilizzo del velo.

Nel suo ultimo post, la verità: “Quella ragazza sarei potuta essere io”

Alessia aveva un profilo Instagram tutto a tema viaggi in cui raccontava le sue impressioni, le sue tracce da viaggio. Aveva postato qualche giorno fa un video tutorial di come fare un turbante su una testa con capelli lunghi. Poi una frase che ha colpito, a distanza di giorni, i suoi followers:

“Ragazza ventiduenne uccisa dalla polizia iraniana, perché non indossava correttamente l’hijab”.

Alessia allora confessa che sarebbe potuto succedere a lei ma che lei a Teheran si sentiva come a casa. La ragazza sarebbe arrivata in Iran insieme ad un altro gruppo di turisti: un polacco, un francese e un altro italiano. Alessia, però, si sarebbe poi diretta in altre zone per raggiungere poi l’India.

“Era a fare un viaggio, poi non l’abbiamo più sentita”

Sono in corso le verifiche della Farnesina volte a capire il motivo dell’arresto della giovane romana. Il padre e la famiglia di origine romane, riferisce di averla sentita 4 giorni prima dell’arresto, il 28 settembre.

Anche il suo ultimo accesso al cellulare risale a quella data. Poi Alessia aveva chiamato il padre, con toni allarmanti:

Mi hanno arrestata

Il padre riferisce che la ragazza chiedeva aiuto e aveva lanciato poche parole ma disperate.

