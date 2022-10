Anna Tatangelo sbotta: “Sei zero”. Mai vista così arrabbiata, ecco l’incredibile motivo

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO

Anna Tatangelo sbotta davanti a tutti, così arrabbiata non l’abbiamo mai vista. L’artista non ha fatto sconti dal momento che la zuffa è stata pesantissima, le immagini in poco tempo hanno fatto il giro del web.

Nata a Sora nel 1987, Anna è una delle cantanti più amate ed apprezzate sul panorama nazionale ed internazionale della musica, la sua carriera è stata un crescendo. Ha esordito a soli 15 anni al Festival di Sanremo nella categoria giovani conquistando la vittoria.

Passo dopo passo ha costruito 20 anni di carriera, con grandissima professionalità, voglia di fare e di imparare. La sua presenza sul palcoscenico ha avuto una risonanza maggiore anche a livello di rumors dato che il collega Gigi D’Alessio, si innamorò perdutamente di lei.

Dopo una piccola storia vissuta in sordina, da amanti, dato che il cantatore napoletano era sposato con prole, escono allo scoperto. Sembrava la coppia perfetta, misero al mondo un figlio, ma poco dopo, come quasi sempre accade la loro storia è naufragata per sempre.

Ma oggi non siamo più per questo, la storia di Anna e Gigi è abbastanza conosciuta, oggi siamo qui per raccontarvi di altro.

Vi sblocchiamo un ricordo. Ecco Anna che litiga con Milly D’Abbraccio

Era il 2010, Anna Tatangelo era giudice ai provini di X Factor, la scena che è venuta fuori è stata esilarante, dato che i colleghi di viaggio della cantante si sono ritrovati di fronte una situazione a dir poco assurda.

Per entrare nel cast del programma si presenta una giovane cantante rock, pupilla della famosissima Milly D’Abbraccio. Martina si presenta ai provini gasata dalla sua produttrice e sicura di avere la vittoria in tasca, ma così non fu.

L’esibizione lasciò molto a desiderare e tra uno scambio di battute la giovane promessa del canto spoilerò che la sua guida era la ben nota Milly D’Abbraccio. Si innescò un tira e molla sui brani scelti per l’esibizione che altro non erano che le brutte copie di un medley di Vasco Rossi e Gianna Nannini.

La produttrice D’Abbraccio si mostrò alquanto sorpresa e decise di intervenire in favore della sua Martina. La conversazione degenera dato che Milly iniziò a toccare la sfera personale della giovane Tatangelo sottolineando il fatto che fosse diventata famosa grazie al compagno Gigi D’Alessio.

Anna, imbestialita le ricorda di aver vinto Sanremo a 15 anni e che a quel tempo il cantattore napoletano non c’era. La discussione diventa ancora più accesa e la cantante di Sora sferra il colpo fatale: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”, tuona contro Milly, lasciando i presenti ed il pubblico a casa, a bocca aperta.

Ricordavate questa scenetta esilarante della televisione italiana? Vi lasciamo il video per farvi vedere l’intera discussione andata in onda 12 anni fa.