Barbara D’Urso, in studio il fratello dell’attore scomparso: “sei identico a lui”. Scena da brividi

Barbara D’Urso accoglie nello studio di “Pomeriggio Cinque” il fratello dell’attore scomparso: “sei identico a lui”. Scena da brividi!

Anche quest’oggi, durante la consueta diretta di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso è andata incontro ad alcuni contrattempi imprevisti. Il secondo blocco della trasmissione, iniziato con netto ritardo, ha visto gli ospiti del talk dibattere in merito ad un tema che ha suscitato parecchio scalpore.

“Vorrei occuparmi di tutti quei vip che hanno avuto problemi con la giustizia” ha spiegato la presentatrice, prima di presentare al pubblico i suoi ospiti. In studio erano infatti presenti Michael Terlizzi (figlio di Franco Terlizzi), Elena Morali, Luigi Mario Favoloso, e infine il fratello di un noto attore scomparso solamente qualche mese fa.

La D’Urso, nell’accogliere proprio quest’ultimo ospite, non è riuscita a trattenere un moto di commozione. “Sei davvero identico a lui, in tutto“: una scena che i telespettatori di Canale Cinque non dimenticheranno facilmente.

“Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso si blocca in puntata: la sorpresa è incontenibile

Avrebbe voluto trattare di moltissimi argomenti la conduttrice leader della fascia pomeridiana, ma purtroppo le tempistiche a dir poco stringate le hanno impedito di riservare a ciascun ospite la meritata attenzione.

Così, durante l’appuntamento con “Pomeriggio Cinque” in onda lunedì 3 ottobre, la presentatrice ha dovuto ridimensionare lo spazio concesso ad alcuni ospiti, che si trovavano nello studio della trasmissione per affrontare un tema alquanto dibattuto: quello dei problemi con la giustizia.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, nei pochi minuti a loro disposizione, hanno ripercorso la singolare vacanza in Thailandia che, per loro sfortuna, si è conclusa con l’arresto dell’ex pupa. Quest’ultima, finita in manette con l’accusa di possedere sigarette elettroniche – vietate dalla legge -, avrebbe trascorso dei momenti a dir poco agghiaccianti in caserma.

“Non hanno rispettato quello che è il protocollo previsto, siamo qui proprio per ribadirlo” ha sottolineato Luigi Favoloso, convinto che le forze dell’ordine ne abbiano approfittato per estorcere alla coppia molti più soldi del dovuto.

L’attenzione di Barbara D’Urso, successivamente, si è spostata proprio verso il fratello di un noto attore, scomparso il 3 giugno scorso in circostanze ancora da chiarire. La conduttrice, sconvolta per l’incredibile somiglianza tra i due, sembrava letteralmente non riuscire a proseguire la diretta: “sei identico a lui“.

Parla Daniele Brunetti, fratello di “Er Patata”: il racconto ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”

Il celebre “Er Patata” – soprannome con cui si era fatto conoscere l’attore Roberto Brunetti – è scomparso lo scorso 3 giugno in circostanze misteriose. All’età di soli cinquantacinque anni, l’uomo è stato trovato morto nel letto della sua abitazione di Roma, coperto solamente da un lenzuolo.

Il fratello Daniele, intervistato da Barbara D’Urso, ha illustrato alla conduttrice tutti gli aggiornamenti relativi a questo caso di cronaca, di fatto mai chiarito.

“devono ancora arrivare le risposte degli esami tossicologici. hanno trovato solamente dell’hashish, ma non cocaina. io credo che ci fosse qualcuno in casa con lui”.

Un racconto agghiacciante, quello del fratello di “Er Patata”, su cui solamente le forze dell’ordine avranno la possibilità di far chiarezza. La conduttrice, rimasta a corto di parole, non ha mancato di fare un ulteriore invito all’ospite: “appena avrai tutti i risultati tornerai qui e ne parleremo“.

