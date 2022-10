Flavia Vento su Totti e Ilary: “Voglio delle scuse!”. La verità sul loro passato insieme

Flavia Vento ha vuotato il sacco ai microfoni di Valerio Staffelli a ”Striscia la notizia”. Le sue affermazioni chiariscono cosa c’è stato davvero tra loro.

Flavia Vento ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di ‘‘Striscia la notizia’‘ per la sua passata relazione con Francesco Totti che fino ad oggi è sempre stata un mistero.

Sono trascorsi quasi 20 anni da quella bomba che aveva lanciato Fabrizio Corona, allora re dei paparazzi.

Finiti nell’inchiesta Vallettopoli perché ricattati dal fotografo dei vip che li avrebbe colti in flagrante a un passo del matrimonio dell’ex capitano giallorosso con l’attuale conduttrice de ”L’isola dei famosi’‘.

All’epoca fu uno scoop che non passò inosservato soprattutto perché Ilary era incinta di Cristian.

La relazione tra Totti e la Vento

Tuttavia queste foto non sono mai uscite allo scoperto e sia Totti che Ilary hanno sempre smentito tutto accusando Corona di aver seminato caos in un momento delicato come quello della gravidanza che stava affrontando la Blasi.

Flavia Vento ha sempre preferito non commentare la vicenda. In passato, proprio durante un’intervista di Striscia, aveva smentito la relazione per poi confermarla a Valerio Staffelli, a microfoni spenti.

Dunque, cosa c’è di vero?

A distanza di tempo, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati. Oggi il pupone è sereno accanto alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi, mentre resta un mistero chi sia accanto alla soubrette romana.

Entrambi si sono accusati di tradimenti a vicenda e Fabrizio Corona ha rincarato la dose minacciando di voler svelare tutta la verità di cui è a conoscenza e he non ha raccontato fino ad ora.

Il tapiro d’oro a Flavia Vento

Oggi, Flavia Vento ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli che ha chiesto alla showgirl come sta oggi.

“Ilary Blasi ha detto che rovinerebbe 50 famiglie se solo parlasse? Io non ho famiglia quindi non mi riguarda. Ma non voglio parlarne perché sono passati vent’anni. Una cosa è certa voglio delle scuse!”.

La domanda di Staffelli è incalzante: “Da chi?” Ma la vento ha chiosato con un ”no comment”.