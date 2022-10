Grande Fratello, c’è la prima squalifica: il nome è clamoroso

Puntata complicata del Grande Fratello Vip: dopo il bullismo ricevuto in questi giorni, Marco Bellavia è uscito dalla casa e ci sono stati dei provvedimenti per altri concorrenti

Marco Bellavia è uscito volontariamente dalla casa del Grande Fratello Vip dopo giorni particolarmente difficili per lui. Il famoso attore ha provato a lanciare gridi d’aiuto quando ha capito che stava precipitando nel terribile vortice della depressione, ma non ha trovato nessuno disposto ad aiutarlo e ad accogliere il suo dolore. Lo hanno solo respinto e maltrattato.

Grande Fratello Vip: è stata resa giustizia a Marco Bellavia

Marco Bellavia, sentendosi un peso per tutti, ha deciso di lasciare la casa dopo delle ore molto complicate in cui ha pianto e ha avuto diverse crisi. Nel momento in cui Marco ha abbandonato il gioco, i social si sono espressi tutti a suo favore e contro i concorrenti rimasti all’interno del reality.

Gli utenti sui social hanno reagito in modo molto violento alle immagini che hanno visto in questi giorni. Una totale mancanza di empatia che ha indignato tutti e che ha portato l’intero pubblico del Grande Fratello Vip a scagliarsi contro i concorrenti del programma e in difesa del povero Marco, che ha ricevuto una totale indifferenza ma anche tanta aggressività da parte dei suoi compagni di avventura.

Quelli che si sono dimostrati in modo particolare violenti nei confronti di Marco sono stati due in particolare: Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Ciacci lo ha trattato male svariate volte, mentre Ginevra addirittura parlando in casa ha detto che Marco si meritava di essere bullizzato, accusandolo di averla praticamente molestata. Accusa piuttosto infondata.

“Mi piange il cuore a dirtelo, mi fai così tanta rabbia in questo momento. Ma dopo le tue parole il Grande Fratello ha preso la sua decisione: sei ufficialmente squalificata dal gioco”

Ginevra, tra le lacrime e i singhiozzi, si è ritrovata ad abbandonare la casa con la paura nel cuore di affrontare la gogna mediatica che sicuramente la attenderà dopo le sue parole.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO