“Grande Fratello Vip”: clamoroso colpo di scena, fan in tilt. Cosa sta succedendo

Arriva una novità clamorosa al “Grande Fratello Vip”. I fan non stanno più nella pelle, sta per accade un colpo di scena che potrebbe ben presto cambiare le carte in tavola.

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” sta tenendo gli spettatori incollati agli schermi. I suoi protagonisti sono già molto chiacchierati, tanto da aver appassionato gli amanti di questo storico reality show.

Tra liti e incomprensioni, arriva un nuovo colpo di scena che ha spiazzato il pubblico. Tutto a margine di un evento che ha rubato la scena in questi giorni: l‘uscita di scena dell’ex conduttore di Bim Bom Bam Marco Bellavia. Sabato 1 ottobre, il concorrente ha lasciato la casa più spiata d’Italia per via di problemi psicologici per lui insuperabili.

“Grande Fratello Vip”: clamoroso colpo di scena

Le vicende di Bellavia hanno catalizzato i riflettori in questi giorni. Isolato dai suoi compagni, si è ritrovato a vivere un grande malessere interiore: più volte ha chiesto aiuto ai concorrenti in quanto colpito da pesanti crolli emotivi.

Ma da parte di alcuni coinquilini non c’è stata una grande risposta alle sue richieste: una grande fetta del pubblico si è invece schierata dalla sua parte.

A dargli un po’ di giovamento nella casa solo la concorrente Antonella Fiordelisi che in diverse occasione lo ha supportato con sorrisi e parole gentili. Dopo la sua uscita accade un colpo di scena inaspettato.

“Grande Fratello Vip”, svolta clamorosa dopo l’addio di Bellavia

Non trovando supporto nella casa e assalito dai problemi psicologici, Bellavia ha detto addio al “GF Vip”. Uscito dalla casa, alcuni concorrenti si sono mostrati dispiaciuti per l’accaduto, sentendosi persino in colpa per non averlo supportato.

Unica eccezione Giovanni Ciacci, invece contento di non avere più intorno l’ex conduttore.

“Ce lo siamo levati”, le parole del costumista.

Parole che hanno spiazzato il pubblico, considerandole indelicate visto quanto Bellavia stia soffrendo. Emerge ora come lo staff starebbe per lanciare un televoto flash a sorpresa a seguito del quale qualcuno potrebbe uscire. Sui social alcuni fan sperano che a dire addio alla casa sia Ciacci probabilmente per tutta la vicenda di questi giorni sull’uscita dell’ex conduttore.

