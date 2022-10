Harry e Meghan è finita! Decisione drastica per la coppia: tutto confermato, “Costerà più del dovuto”

Il nipote della Regina Elisabetta II sta per prendere una decisione che cambierà drasticamente la sua vita e quella della consorte Meghan. I tabloid danno per assodata la scelta.

Mentre a Buckingham Palace circola insistente la voce che il nuovo Re Carlo III potrebbe sottoporre il secondogenito Harry ad un test del DNA per dimostrare la non veridicità delle voci che lo vorrebbero figlio di Diana e del suo ex scudiero James Hewitt, nel frattempo quest’ultimo sta combattendo una battaglia in patria ben maggiore!

Dopo il funerale della nonna lo scorso 19 settembre, Harry e Meghan sono tornati prontamente a casa in America dove vivono a Montecito, ricco quartiere di Santa Barbara e dove da ormai diverso tempo hanno stabilito il loro nido d’amore.

Peccato che però la coppia stia attraversando un periodo davvero brutto per la loro stabilità…

Arriva la decisione finale, Harry e Meghan sono stati costretti

La dimora in cui vivono ora, un’immensa proprietà da 14 milioni di dollari immersa tra il verde di un parco grandissimo in cui trovano spazio anche molti animali da cortile, non è più sicura.

I tabloid inglesi e la stampa americana hanno infatti fatto sapere che sono stati diversi i tentativi di scasso e furto che sono stati registrati alla polizia negli ultimissimi mesi (ma mai portati a termine per fortuna). La coppia non si sente più sicura e teme anche per l’incolumità di suoi figli.

Meghan ed Harry hanno quindi deciso di cambiare casa e prenderne una più sicura in cui vivere al riparo dagli occhi indiscreti della stampa e protetti da furti futuri.

Dove vivranno Harry e Meghan

A Montecito vivono moltissime celebrità come Katy Perry, Adam Levine, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e la conduttrice Oprah Winfrey.

La zona è stata rafforzata anche da un imponente lavoro di telecamere a circuito chiuso da quando i duchi hanno messo piede nella loro proprietà, ma questo non è bastato per depistare i labri.

La nuova scelta – come riporta il Santa Barbara News Press ed il Daily Mail – è ricaduta sul quartiere residenziale di Hope Ranch a nord di Santa Barbara (circa 15 km) dove vivono appena 2.200 abitanti in totale.

Si tratta di una zona “privata” dotata di tutti i confort possibili, compresi un country club, campi da golf e da tennis, una spiaggia riservata, scuole attrezzate.

E la comodità di essere riparati da tutto e tutti grazie una sorveglianza costante di agenti in borghese che controllano l’area quotidianamente.

I duchi sembrerebbero disposti a spendere una cifra ben maggiore di quella messa in cantiere con la precedente casa. Si parla infatti di circa 25 milioni di dollari!

