Harry e Meghan, decisione epocale: l’addio inaspettato. Cambia tutto, motivo clamoroso

Harry e Meghan sono finiti al centro del mirino. Un cambiamento epocale sta interessando la coppia: cosa sta succedendo, retroscena spiazzante.

Harry e Meghan vanno a braccetto con i colpi di scena. I Duchi di Sussex tornano a stupire con una decisione clamorosa che porta a un grande cambiamento nelle loro esistente.

Una trasformazione che si aggiunge al periodo già molto movimentato: dopo l’addio a Palazzo e le costanti faide con la Royal Family, i loro rapporti coi parenti sono al centro di costanti fughe di notizie. Nemmeno il decesso della Regina ha placato questi scontri, anzi le cose sarebbero persino peggiorate.

Harry ha litigato, infatti, con il padre nell’ambito di una telefonata dai toni violenti: il giorno della morte della Sovrana, il Re non desiderava avere la Markle di mezzo, volontà che ha ferito il figlio nel profondo.

Dopo i funerali della Regina, la coppia è ritornata in America dove le cose però sembrano cambiare molto.

Harry e Meghan, decisione epocale: cambia tutto

Da Londra alla California, nell’ultimo biennio Harry e Meghan hanno vissuto in un’immensa dimora a Montecito, quartiere tra i più lussuosi in assoluto, popolato da vip di fama internazionale.

Malgrado la loro residenza sia immensa, i Sussex sono pronti a dirle addio. Si tratta di un addio nostalgico visto che questo luogo li ha accolti nel momento più difficile in cui si sono allontanati dalla Royal Family.

Inoltre tra le sue stanze hanno condiviso magici momenti con il loro Archie e visto i primi momenti dell’esistenza della loro Lilibet, nata nell’estate 2021.

Harry e Meghan: il motivo del trasloco è clamoroso

Malgrado amino molto la loro casa di Montecito, Harry e Meghan sono costretti a lasciarla per un motivo da brivido.

Più volte la loro casa, infatti, è stata presa d’assalto dai ladri, subendo innumerevoli furti. Proprio per questo i Sussex sono pronti al trasloco.

Hope Ranch il luogo dove stanno cercando casa: si tratta di un lussuoso quartiere della california

Secondo le indiscrezioni potrebbero acquistare un immobile del valore di 22 mila dollari. La grande novità ha catalizzato il gossip, in quanto sembra essere la conferma di come i Duchi non siano interessati a rimettere piede a Palazzo, ma siano pronti a mettere radici in America a lungo termine, senza porsi una data di ritorno nel Regno Unito.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO