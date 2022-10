MasterChef già andato in onda, scoppia il finimondo: “nessuno aveva avvisato”

La prima puntata di “MasterChef Italia” è già andata in onda e sul web si scatena il finimondo: sono rimasti tutti impietriti di fronte alla notizia

Sta per riaprire i battenti la dodicesima edizione di “MasterChef Italia”, il cooking talent che dal 2011 ha letteralmente stregato i telespettatori di Sky. Moltissimi volti noti si sono susseguiti come membri della giuria, contribuendo ad arricchire le puntate del programma-rivelazione dell’emittente.

Stando alle anticipazioni, ritroveremo il formidabile trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli anche nel corso della 12esima edizione. In merito alla messa in onda della trasmissione, tuttavia, è recentemente trapelata una notizia ha mandato su di giri i fan dei social. Cosa bolle in pentola?

MasterChef già andato in onda, sul web scoppia il finimondo: “nessuno aveva avvisato”

La pagina Instagram di “MasterChef Italia” viene continuamente aggiornata mediante video ed immagini a dir poco esilaranti che ritraggono i tre amatissimi giudici.

I telespettatori, rapiti dalla sintonia dei celebri chef, non vedono l’ora di ammirarli nuovamente all’opera all’interno della masterclass. Ma è proprio sotto l’ultimo video apparso nel profilo ufficiale di “MasterChef” che gli utenti, in men che non si dica, hanno sollevato un vero e proprio polverone.

“Nessuno ci aveva avvisato“, “Ma cosa è successo? Non ne sapevo nulla” protestano i followers del cooking talent, rimasti a bocca asciutta di fronte alla didascalia che accompagna il video.

“Quanto ci erano mancati“: questo è quanto si legge nella descrizione del post, come se la prima puntata della 12esima edizione di “MasterChef” fosse già andata in onda. La verità, tuttavia, è ben distante da quelle che sono le apparenze: ecco come stanno realmente le cose.

“MasterChef”, al via le repliche dell’11esima edizione su TV8: i dettagli

I fan di “MasterChef” possono dormire sonni tranquilli. La 12esima edizione del cooking talent, già in cantiere, verrà trasmessa in chiaro su Sky solo a partire dal prossimo dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Come chiarito da alcuni utenti proprio sotto al post in questione, la situazione è ben diversa dalle apparenze:

“Sono solamente le repliche dell’11esima edizione, trasmesse a partire dal 30 settembre su tv8”.

“MasterChef 11”, infatti, è attualmente in onda su TV8 con le repliche della scorsa stagione, che ha visto il trionfo della concorrente Tracy. Per la nuova edizione, al contrario, i telespettatori dovranno pazientare ancora qualche settimana.

