Riccardo Guarnieri non riesce ad andare avanti: “se mi rivuoi…”. Ida Platano ha reagito così

Per Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra essere finalmente arrivata la resa dei conti. “Uomini e Donne”, che ha preso avvio all’incirca tre settimane fa, sta vedendo il cavaliere e la dama scontrarsi ripetutamente e senza esclusione di colpi, nonostante il loro rapporto sia finito ormai da parecchio tempo.

La puntata di oggi, lunedì 3 ottobre, ha dimostrato per l’ennesima volta quanto i due ex, di fatto, non siano mai riusciti a chiarire gli aspetti irrisolti della loro relazione.

Guarnieri, che al termine della precedente puntata si è avvicinato alla Platano per discutere con lei, ha trovato una completa chiusura da parte della bresciana. “Ti avrei dato il mondo, ora non sono più disposta” continuava a ripetere la dama nella clip andata in onda.

In studio, nonostante avesse di fronte a sé i pretendenti Giuseppe e Claudio, Ida non ha fatto altro che rivolgere le proprie attenzioni verso Riccardo. Quanto emerso dal loro scambio di battute, purtroppo, non lascia spazio a dubbi.

“Uomini e Donne”, Riccardo Guarnieri non riesce ad andare avanti: “se mi rivuoi…”

Maria De Filippi non ha tardato ad inquadrare in un batter d’occhio l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, nel vedere Ida uscire e frequentarsi con altri uomini, sembra non riuscire a contenere i propri moti di gelosia.

Un dato di fatto che, agli occhi della conduttrice, dovrebbe spingere il Guarnieri a porsi delle domande in più. “Perché ti dà così tanto fastidio che lei sorrida con altri?” ha chiesto la De Filippi al cavaliere, che nel rispondere è apparso notevolmente in difficoltà.

“Perché per me non ha mai speso belle parole“: questa la recriminazione del tarantino, che ha colpito in pieno il cuore della dama. Ida, con la voce rotta dal pianto, è tornata ad accusare Riccardo di non aver mai avuto l’intenzione di ricucire il loro rapporto.

“Mi hai fatto solamente una chiamata quest’estate, se mi volevi venivi a Brescia” lo ha apostrofato la Platano, convinta del fatto che il cavaliere, in realtà, non abbia mai desiderato una riappacificazione con lei.

Per Guarnieri, tuttavia, quest’ultima esternazione era veramente troppo da sopportare. Con gli occhi gonfi di lacrime, il tarantino ha finalmente lasciato che le sue emozioni venissero a galla di fronte a tutto il pubblico.

Ida Platano rimane di sasso: le frasi che hanno pietrificato l’intero studio

Per l’ennesima volta, il cavaliere più discusso di “Uomini e Donne” ha tentato di spiegare quello che, dal suo punto di vista, non sarebbe andato nel maggio dello scorso anno.

“Se mi rivuoi devi accettare tutto di me, devi anche essere disposta ad analizzarti e a capire dove hai sbagliato”.

La dama, sentendo Riccardo parlare al presente e vedendolo trattenere a stento le lacrime, è parsa non credere alle proprie orecchie:

“Se mi rivuoi? Ti stai proponendo adesso?”.

Una percezione che Guarnieri si è affrettato a smentire con queste parole: “stavo parlando di maggio, ora non c’è più possibilità“. Eppure, osservando i comportamenti del cavaliere, tutto si potrebbe arrivare a dire ad eccezione del fatto che, tra Ida e Riccardo, la fiamma si sia spenta del tutto.

